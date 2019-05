Egy bécsi ügyvéd és egy német magánnyomozó állhat a leleplező ibizai videó mögött

Egy müncheni magánnyomozó irodának és egy bécsi ügyvédnek is szerepe lehetett abban, hogy 2017-ben sikerült elcsalni Ibizára Heinz-Christian Strachét, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét, írja a Die Presse. A múlt héten nyilvánosságra került videóba belebukott az alkancellári posztot betöltő Strache, és szétesett az osztrák kormánykoalíció.

Mint korábbi cikkünkben megírtuk: Strachét egyik bizalmasa, Johann Gudenus akkori bécsi alpolgármester, az FPÖ későbbi frakcióvezetője hívta el Ibizára. Ő ismerkedett meg ugyanis azzal a nővel, aki Igor Makarov orosz oligarcha unokahúgának adta ki magát.

Johann Gudenus édesapja 2016 szeptemberében meghalt. A család akkor úgy döntött, hogy birtokai és erdői egy részét értékesíti, mondta a Die Pressének Gudenus. Egy ismerős ingatlanos ajánlott neki egy bécsi ügyvédet. Az ügyvéd azt mondta: ő ismer egy lett állampolgárságú nőt, aki hasonló fekvésű birtokot keres, és azt tervezi, hogy gyermekeivel együtt Ausztriába költözik.

Először az ügyvéd bécsi belvárosi irodájában találkoztak. A nő Aljona Makarova néven mutatkozott be mint Igor Makarov orosz oligarcha unokahúga (azóta kiderült, hogy Igor Makarovnak nincs unokahúga), és bemutatta lett útlevelét. Fizetőképességének bizonyítékaként az ügyvéd egy olyan dokumentumot is megmutatott Gudenusnak, amely szerint a lett állampolgárságú nő már letétbe is helyezett nála egy nagyobb összeget.

A nővel együtt egy férfi is érkezett a találkozóra. Ő Julian Thaler álnéven mutatkozott be, és azt mondta: egy müncheni magánnyomozó iroda munkatársa. A Die Presse azt írja: a szerkesztőség ismeri a férfi valódi nevét, aki egy valóban létező biztonsági céghez tartozik. A cég azzal foglalkozik, hogy fedett nyomozócsoportokat alkalmaz bűncselekmények felderítésére, írja az osztrák lap. A cég honlapja 2018 vége óta nem elérhető az interneten.

Gudenus ezután többször is találkozott a lett nővel, még gyakrabban a Thaler álnéven bemutatkozó férfival. A beszélgetések közben Gudenus megemlítette, hogy a nyáron Strachéval Ibizán szeretnének pihenni. A lett nő és a magánnyomozó erre azt mondta: júliusban "véletlenül" ők is épp Ibizán nyaralnak majd.

Ezért találkoztak 2017 júliusában egy ibizai villában, ahol - mint utólag kiderült - a hét órás beszélgetésüket végig kamerák rögzítették. Itt hangzottak el azok a vállalhatatlan mondatok Strachétól, hogy majdani kormányra kerülésük esetén busás állami megbízásokkal hálálják meg az állítólagos lett-orosz oligarcha-rokon támogatását. A múlt héten német újságokban megjelent leleplező cikkek hatására Strache lemondott alkancellári és pártelnöki tisztségéről, távozott Gudenus is, és szétesett a bécsi kormánykoalíció.

A Die Presse úgy tudja: az Ibizán készült felvételeket korábban több embernek felajánlották már. Ebben is szerepe lehetett a Gudenust az állítólagos lett-orosz nővel összehozó bécsi ügyvédnek, aki két alkalommal is próbálkozott ezzel. A felvételek végül másfél éves késéssel a Spiegelnél és a Süddeutsche Zeitungnál landoltak.

Az továbbra sem világos, ki adott megbízást a felvétel elkészítésére. Erős a gyanú, hogy a Strachét lejárató videó a 2017-es osztrák választási kampányra készült, de valami közbejöhetett és akkor nem használták fel. Elképzelhető, írja a Die Presse, hogy nagyon elszálltak az akció költségei, és a videó készíttetői új finanszírozókat kerestek. A két német lap nem árulta el, hogy fizetett-e az informátornak a videóért. Az sem kizárt, hogy a lejárató videóért felajánlott összeget nem a német újságok, hanem más támogató fizette most ki.

Az Osztrák Néppárt elnöke, Sebastian Kurz kancellár korábban azt mondta: alapos a gyanúja arra, hogy az ibizai videót az osztrák szociáldemokratáknak dolgozó izraeli kampánytanácsadó, Tal Silberstein készíttette.

Az osztrák lap megkérdezte a bécsi ügyvédet, hogy 2016-ban miért mutatott be Gudenusnak egy hamis, lett útlevéllel rendelkező nőt, és miért ajánlgatta később az Ibizán készült leleplező videót. Az ügyvéd rövid válasza ennyi volt: "köt az ügyvédi titoktartás".