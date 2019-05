Balesetet fotózó magyar sofőrt osztott ki egy német rendőr

A német Bayerischer Rundfunk osztott meg egy videót a Facebook-oldalán, amelyen az látható, hogy egy kedden történt baleset után egy német rendőr több olyan sofőrt is kérdőre vont, akik a balesetet fotózták.

A videóban egy magyarul ellenkező férfit is odahív, és azt mondja neki:

Nézze meg, az áldozat Magyarországról jött. Nem akarja látni? Akkor miért készített fotókat? Megnézheti. Az ön országából jött, nem akarja látni? Szégyellje magát.

A sofőr ezután bocsánatot kér. A videó elején egyébként egy másik autóst is odahív a rendőr, őt meg is bünteti 128 euróra, a felvételből az már nem derül ki, hogy a magyar sofőr is így járt-e.

A bajorországi rendőrség honlapja szerint az A6-os autópályán történt a baleset Nürnberg közelében, és egy negyvenhét éves kamionsofőr volt az okozója. Bár mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét nem tudták megmenteni. A férfi nemzetiségét nem közölték.

A videót a 24.hu találta.