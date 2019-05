May: Július végéig kiléphetünk az EU-ból

Az Egyesült Királyság július végéig kiléphet az Európai Unióból, ha a parlament még a nyári szünet előtt törvénybe iktatja a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét, jelentette ki szerdai alsóházi felszólalásában Theresa May miniszterelnök.

May a képviselőknek is elmondta a brexit feltételeinek törvénybe iktatását célzó, a tervei szerint június első hetében az alsóház elé bocsátott tervezetének fő pontjait. Ezekről beszélt már kedden is egy londoni üzleti rendezvényen.

Megerősítette, hogy a törvénytervezet, amit pénteken tesznek közzé, jogilag kötelezővé tenné a kormánynak, hogy alternatív megoldásokat találjon 2020-ig a kilépési megállapodásában számos képviselőnek elfogadhatatlan ír-északír tartalékmegoldás ügyében. Ezzel ugyanis határozatlan időre a vámunióban ragadhatnának a britek.

May emellett a brit munkavállalók jogait is a mostaninál jobban védené, és a környezetvédelemben sem akar semmilyen változást a brexit után. Azt is megígérte, hogy az alsóházi képviselők szabhatnák meg a jövőbeli kapcsolatokról az EU-val folytatott tárgyalások menetét. Ehhez azt is hozzátette, hogy különböző vámuniós javaslatok mellett a képviselők megint szavazhatnának arról, hogy akarnak-e második népszavazást (ezt korábban már többször is elutasította a parlament).

Az újabb népszavazás lehetővé tételéről szólva a konzervatív párti kormányfő kijelentette: ahogy azt számtalanszor elmondta, személyesen ellenzi a második referendumot, mivel meggyőződése szerint a kilépésről döntő, 2016 júniusában tartott első népszavazás eredményének kell érvényt szerezni.

May a múlt héten jelentette be, hogy a kormány a június 3-án kezdődő héten az alsóház elé terjeszti a brexit-megállapodásban foglaltak törvénybe iktatását célzó tervezetet.

Ez nem ugyanaz az elvi határozati javaslat a brexit-megállapodás jóváhagyásáról, amelyet az alsóház eddig háromszor elvetett: a júniusban beterjesztendő tervezet jogszabályalkotó célú indítvány lesz, a kilépés törvénybe foglalásának átfogó menetrendjével.

Ha a brit törvényhozás alsóháza és a felső kamara, a Lordok Háza többlépcsős eljárásban elfogadja a beterjesztést, az a kilépési szerződés ratifikációját jelenti. Ennek határideje október 31., vagyis ha a brit parlament addig nem ratifikálja a brexit-megállapodást, az Egyesült Királyság november 1-jén elvileg megállapodás nélkül kieshet az EU-ból.

A miniszterelnök által most előterjesztett törvényjavaslatot azonban súlyos bírálatok érik a Konzervatív Párt keményvonalas brexittábora és az ellenzék részéről is, írja az MTI. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője is bírálta May tervét, azt mondta, hogy a korábban már háromszor is leszavazott kilépési megállapodása újracsomagolva.

A tory frakció és a kabinet brexitpárti tagjai állítólag annak a módját keresik, hogy miként lehetne eltávolítani Theresa Mayt a Konzervatív Párt éléről és a kormányfői tisztségből még a júniusi vita előtt. May decemberben már túlélt egy bizalmi szavazást, és egy éven belül nem lehet ellene újabbat beadni párton belül. Többen viszont az eljárási szabályok megváltoztatását akarják elérni.

Theresa May már korábban felajánlotta, hogy távozik, ha a parlament elfogadja a brexittörvényt, de egyes szerdai értékelések szerint a rendkívüli ellenállás miatt az sem vehető teljesen biztosra, hogy június elején egyáltalán az alsóház elé kerül a tervezet.

A brit EU-tagság az eredeti menetrend alapján március 29-én szűnt volna meg, de a brexitmegállapodás sorozatos alsóházi visszautasításai nyomán Theresa May kétszer is kezdeményezte a kilépés elhalasztását. Az április 10-én tartott soron kívüli EU-csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet, ennek feltétele azonban az, hogy Nagy-Britanniának részt kell vennie a jövő heti európai parlamenti választásokon. A brit EP-választást csütörtökön tartják.