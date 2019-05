Boris Johnson: október 31-én deal nélkül is ki kell lépni

Megszólalt a brexit ügyében Boris Johnson volt külügyminiszter, akit a legesélyesebbnek tartanak arra, hogy átvegye a ma lemondott Theresa May helyét a konzervatív párt élén, illetve kormányfőként. Johnsont egy gazdasági konferencián csípték el egy rövid interjúra Svájcban.

Október 31-én elhagyjuk az EU-t, akár lesz egyezség, akár nem lesz

- jelentette ki.

Theresa May végső soron abba bukott bele hároméves kormányzás után, hogy mindenképpen az Európai Unióval megkötött megállapodás szerint, rendezett körülmények között akarta kivezetni Nagy-Britanniát az unióból. Az általa tető alá hozott megállapodásnak azonban nem sikerült többséget szerezni a brit parlamentben, a képviselők háromszori nekifutásra is leszavazták. May attól mindvégig elzárkózott, hogy egyezség nélkül léptesse ki az országot az EU-ból, mivel tartott ennek várható gazdasági következményeitől.

A 2016-os népszavazáson a brexit mellett kampányoló Johnson a jelek szerint nem akarna hasonló megoldhatatlan helyzetbe kerülni, amennyiben megválasztják, és nem zárja ki az egyezség nélküli távozás lehetőségét - de első körben nem ebben gondolkodik, hanem az EU-val megkötött megállapodás újratárgyalásában:

Jó megállapodást úgy érhetünk el, ha felkészülünk a megállapodás nélküli kilépésre is

- vázolta fel stratégiáját. És hogy miért lenne sikeresebb az EU vezetőivel való tárgyalásokban, mint May?

"Egy új vezetőnek meglenne a lehetősége, hogy másként intézze a dolgokat, és egy új kormánynak az ehhez szükséges lendület sem hiányozna" - állította.

May utódját a konzervatívok május közepére választhatják meg, a jelöléseket az ezzel foglalkozó bizottság a június 10-én kezdődő héttel tervezi lezárni. Az új pártelnököt többkörös szavazással választják meg.