Kígyózik a K-pop botrány: a népszerű klubok éveken át bedrogozott nőket futtattak

Márciusban robbant a hír, hogy a Bigbang nevű dél-koreai K-pop fiúbanda egyik tagját, az önállóan is popkarriert befutó Seungrit azzal vádolják, hogy nőket futtatott a saját szöuli klubjában.

A rendőrség május 8-án indítványozta Seungri és egy társa letartóztatását. A Korea Times azt írja, azzal vádolták őket, hogy legalább 172 ezer dollárt (kb. 48 millió forintot) sikkasztottak el, valamint pénzért nőket kínáltak fel szexre tehetős külföldi üzletembereknek. Az énekes tagadja a vádakat, ennek ellenére mégis bejelentette visszavonulását.

A történet egy K-pop botrányként indult, aztán hamar kiderült, az ügy sokkal sötétebb és szövevényesebb, mint azt elsőre gondolták volna: a szereplők között vannak további erőszakoskodó celebek, korrupt, félrenéző rendőrök, és a nyilvánosság elé lépő áldozatok, akik a hatóságoknak nem, csak oknyomozó újságíróknak mertek beszélni az ellenük elkövetett erőszakról.

Titkos helyek az erőszakra

Az esetek középpontjában a Szöul Gangnam negyedében lévő népszerű klubok állnak, név szerint az Arena és a Burning Sun, utóbbi tulajdonosa a 28 éves Seungri. A vád szerint a klubban kábítószert árultak, és a személyzet bedrogozott, és gyakran eszméletlen nőket bocsájt a VIP-vendégek rendelkezésére. Emellett kiskorúakat is alkalmaztak szexre, akiket azzal hitegettek, hogy idővel celebeket csinálnak belőlük.

A nyílt és mindenki által ismert klubok mellett titkos helyszínek is működtek, ahol az úgynevezett VVIP-eknek biztosítottak teret ahhoz, hogy ott erőszakoskodjanak a nőkkel.

Ilyenkor gyakran rejtett kamerákkal felvételeket is készítettek az elkövetett erőszakról, amiket a résztvevő vendégek egy csoportos csetben megosztogattak egymás között. Az este végén aztán egy takarítószemélyzet érkezett ezekre a helyekre, akik eltüntették az erőszak, a drogok és fecskendők nyomait.

A két klub a kétezres évek közepén kezdett felfutni, és szinte törvényen felülinek gondolták magukat. A Burning Sun befektetői között japánok és tajvaniak is voltak. Egy tajvani kaszinótulajdonos felesége a híresztelések szerint csak azért invesztált pénzt a klubba, mert nagy rajongója volt Seungrinak – cserébe pedig a nő férfi kísérői ingyen prostituáltakat kaptak. A legtöbb VIP-listás vendég pedig kínai volt.

Seungri több celebet is ismert a szórakoztatóiparból, akik gyakori vendégei voltak a kluboknak és szolgáltatásaiknak. Ezzel együtt pedig jöttek a fiatal lányok, akik másra sem vágytak, csak hogy találkozhassanak velük. Gyakran megfordult a helyen a 2018-ban korrupció miatt 15 évre ítélt volt dél-koreai elnök fia is, aki mindig egy titkos bejáraton jutott be a klubba, amit csak a VVIP-s vendégek használhattak.

Az énekes tagadta a vádakat, de márciusban nyilvánosságra került több üzenet is – néhány 2015-ből –, amikben Seungri és három másik férfi prostituáltak és különböző befektetők kapcsolatáról beszélgetett, és egy „különleges parti" szervezését beszélte meg.

További három K-pop sztár visszavonult a botrány kirobbanása óta, ők a vád szerint titokban rögzített videofelvételeket osztottak meg másokkal.

A rendőrség is nyakig benne volt

Eszméletlenre drogozott lányokat és kiskorúakat futtattak, na de hol volt közben a rendőrség, tehetjük fel jogosan a kérdést.

A Burning Sun-botrányra úgy derült fény tavaly novemberben, hogy egy klubból egy ember kihívta a rendőrséget, mert azt látta, hogy a személyzet egy eszméletlen lányt cipel el valahova. A rendőrök ahelyett, hogy utána mentek volna a bejelentésnek, a biztonságiakkal együtt még a bejelentő férfit verték meg, majd pedig tartóztatták le. A bántalmazásról a biztonsági kamera felvételt is készített, a felelős vezetőt kirúgták. A bejelentő férfit is vizsgálják, hogy részt vett-e a szexuális erőszakokban, ő ezt tagadja.

ÚGy tűnik, hogy A hatóság emberei tehát nem csak hogy végig tudtak a háttérben zajló prostitúcióról, de aktívan védték is a klubokat.

Félrenéztek és kenőpénzeket fogadtak el cserébe azért, hogy nem avatkoznak be a klub titkos bizniszeibe.

A botrány kirobbanása óta hat rendőrtiszt és egy rendőr-főkapitány ellen is eljárás indult. Utóbbit azzal vádolják, hogy ingyen koncertjegyeket fogadott el a hallgatásáért cserébe. Március végén a hatóságok bejelentették, hogy kivizsgálják a lehetséges szálakat a rendőrök és a Burning Sun botrányai között. Azt is elmondták, hogy rangjuktól függetlenül is eljárást indítanak azok ellen, akik részt vettek az eltussolásokban. Emellett nemcsak a Gangnam-beli klubok esetében ígértek átfogó vizsgálatot, hanem országszerte az összes hasonló szervezet ügyében is.

Április közepéig országszerte több mint ötszáz embert hallgattak ki kábítószer-használat és szexuális zaklatás miatt az ügyben, közülük 200-at le is tartóztattak.

Az adóhatóság pedig huszonegy klubot és bárt vizsgált meg.

Miközben a rendőrség nem csinált semmit, addig az újságírók folyamatosan nyomoztak. Az áldozatok gyakran nem mertek rendőrségi feljelentést tenni, ezért aztán az újságírókhoz fordultak, így például Kang Kjunjunhoz, aki az egyik vezető oknyomozó újságíró az ügyben. Egy vele készült interjúban azt is mondja, gyakran kap gyalázkodó leveleket Seungri-rajongóktól, akik nem akarják elhinni, hogy bálványuk ilyet csinálna.

Mindig virágzott a szexkereskedelem

A dél-koreai szexkereskedelem egyébként eléggé messzire nyúlik vissza. A huszadik század első felében a japán hadsereg kényszerítette prostitúcióra a koreai nőket (ők voltak az úgynevezett „vigasznők"), ami nagyban hozzájárult a japán-koreai konfliktushoz. A két ország megegyezett 1965-ben, hogy Japán akkori értéken 300 millió dollárnyi segélyt és 500 millió dollárnyi kedvezményes kölcsönt folyósít Szöulnak, cserébe Dél-Korea lemond minden további kárigényéről. Azonban a kényszermunka és kényszerprostitúció áldozatai nem kaptak kártérítést, emiatt jó néhány pert indítottak Japán ellen.

A japánok után az amerikai hadsereg érkezett Dél-Koreába, és ezután már azzal vádolták a dél-koreai vezetést, hogy azt is elnézik, hogy a nőket az amerikai hadsereg használja prostituáltakként. Ezeket a nőket „nyugati hercegnőknek" nevezték, a katonai táborok mellett dolgoztak, és mindegyiküknek kötelező volt orvosi papírokat hordania magánál. Emellett angolt és etikettet tanítottak nekik, hogy vonzóbbak legyenek az amerikaiaknak.

Az ezredforduló környékétől kezdve a prostituáltak között egyre inkább külföldi nők vannak, akik például a Fülöp-szigetekről vagy Oroszországból származnak. A kétezres évek elejére már 90 százalékban őket kényszerítették arra, hogy kiszolgálják az amerikai hadsereget. 2004-ben az Egyesült Államok védelmi minisztériuma indítványozta a prostitúció beszüntetését. 2010-re a Fülöp-szigeteki kormány sem engedélyezte azokat a megállapodásokat, amik alapján a nőket átviszik Dél-Koreába. 2011-ben az amerikaiak létrehoztak egy különítményt a katonák által elkövetett szexuális erőszak megelőzésére. 2014-ben aztán megtiltották a Dél-Koreában szolgáló katonáknak, hogy látogassák a prostitúcióval átszőtt helyeket és bárokat. Mivel pedig ők nagyrészt a katonákból éltek meg, így ezek a helyek szépen lassan bezártak.

