Orbán a Szlovén Demokrata Párt kampányát is megtolta a hajrában

A Szlovén Demokrata Párt bevédte Orbán Viktort: ha a Fidesz megy, ők is mennek. Érkeznek a reakciók Orbán levele után.

Négy helyett a legjobb esetben is csak 3 magyar képviselő jut be az új EP-be Romániából és Szlovákiából. Ez gyengíti a Fideszt a Néppárton belül.

Orbán Viktor miniszterelnök a bevált értékek melletti kiállásra szólított fel egy videóüzenetben, amit a bevándorlásellenes Szlovén Demokrata Párt (SDS) posztolt a Facebookon.

Orbán Viktor szerint a vasárnapi EP-választáson Európa jövője a tét.

„Sikerül-e megőriznünk a keresztény értékeken álló Európát, európai identitást és kultúrát? Sem a szlovének, sem mi, magyarok nem akarunk illegális migrációt, akarunk viszont szigorú határvédelmet és biztonságot” – mondta Orbán.

Milan Zverről, az SDS EP-listavezetőjéről elmondta, hogy régóta a barátja, kiváló vezetője a szlovén konzervatív erőknek.

„Látom, ott is, itt is tűnnek fel új arcok, valójában ők a baloldal malmára hajtják a vizet, mert csak elveszik a támogatást a mi pártjainktól, a jobbközép pártoktól” – idézte az MTI Orbán Viktort.

A 2018-as győztes kétharmad után Orbán Viktor első külföldi útja Szlovéniába vezetett. A magyar és a szlovén választások közötti hetekben Orbán a jobboldali Janez Jansa, „szívbéli jó barátja” mellett ment kampányolni Lendvára, miközben azt is egyértelművé tette, hogy a kis muravidéki magyar nemzetiségben ki a támogatottja. Akkor úgy tűnt, Szlovénia az illiberális demokráciaexport kísérleti állama lehet. Habony Árpád médiaérdekeltségeket vásárolt, több magyar NER-közeli befektetés is napirenden volt. A szlovén választások után Jansa azonban nem tudott kormányt alakítani, az orbánizmus pedig azóta is állandó téma a szlovén belpolitikában.