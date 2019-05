Két gyerek meghalt, négyet kórházba szállítottak Sheffieldben

Bár a rendőrség részeletekkel még nem szolgált, de a feltételezések szerint gyilkosság történt a Sheffield melletti Shiregreenben. A BBC arról ír, hogy hat gyereket szállítottak kórházba egy Gregg House Roadon található házból. Egy 37 éves férfit és egy 34 éves nőt vettek gyilkosság gyanujával őrizetbe a helyszínen. Egy 13 és egy 14 éves fiú a kórházban meghalt. A többiek állapotáról még nem adtak bővebb felvilágosítást, egyelőre annyit tudni, hogy a legfiatalabb gyerek 7 hónapos, a legidősebb 11 éves és mindanynian eszméletüknél vannak.

BREAKING: 2 kids dead and 4 more in Sheffield hospital – man and woman arrested for murder https://t.co/2GGOvYjKK0 pic.twitter.com/d7J95pkLCM