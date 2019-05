Visszaadta a diplomáját Brunei szultánja

A nagy nemzetközi tiltakozás hatására visszaadta Brunei szultánja a tiszteletbeli diplomáját, amit még 1993-ban kapott. Hassanal Bolkiah tiszteletbeli diplomája körül akkor alakult ki nemzetközi konfliktus, mikor a szultán bejelentette, hogy halállal bünteti azokat, akik azonos neműekkel létesítenek szexuális kapcsolatot. Vágül aztán a nemzetközi felháborodás hatására mégsem végeztek ki senkit, de már a bejelentés is elég volt ahhoz, hogy 120 ezer aláírás összegyűljön, amiben arra kérik az Oxford Egyetemet, hogy kérje vissza a szultántól a tiszteletbeli jogi diplomát.

Az egyetem szóvivője április 26-án értesítette a szultánt, hogy válaszoljon az ezzel kapcsolatos aggodalmaikra június 7-ig. Hassanal Bolikah viszont május 6-án keltezett levélben kijelentette, hogy visszaadja a diplomáját.

Többek között George Clooney és Elton John is felszólalt Brunei idén áprilisban elfogadott törvényei ellen, mely szerint halálra lehet kövezni a melegeket, a házasságtörőket, és a nemi erőszakot elkövetőket is. De előre eltervezett gyilkosság és drogkereskedelem miatt is halálbüntetés jár a bűnözőknek Bruneiben, azonban a '90-es évek óta nem volt kivégzés a délkelet-ázsiai országban.