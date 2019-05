Exit poll: Az uniópárti miniszterelnök pártja nyerte az EP-választást Írországban

Leo Varadkar ír miniszterelnök pártja nyerte meg az írországi európai parlamenti választást egy exit poll adatai szerint. Az uniópárti, jobbközép Fine Gael kormánypárt főleg a brexit körüli veszélyekre hívta fel a figyelmet az EP-kampányban.

May lemondásáról beszélt, miközben szavazott

„A brit politikát felemészti a Brexit kérdése, és ez még nagyon hosszú ideig így is fog maradni. Most új fázisba lépünk, amely lehetséges, hogy veszélyeket hordoz Írország számára” – nyilatkozta Theresa May lemondására reagálva Varadkar, miközben leadta szavazatát az európai parlamenti választáson.

#BREAKING Irish PM's pro-EU party ahead in European elections, according to exit poll pic.twitter.com/eaTsD3fZbI — AFP news agency (@AFP) 2019. május 24.

„Akárhogy is alakuljon, mi megőrizzük a hidegvérünket, és tovább építjük és mélyítjük szövetségeinket Európában” – tette hozzá. Az ír miniszterelnök amiatt aggódik, hogy egy új euroszkeptikus brit kormányfő majd megállapodás nélkül vezetheti ki Nagy-Britanniát az EU-ból.

Meglepetés, hogy a dublini választókerületben egy országosan csak 9 százalékon álló párt végzett az élen: a szavazók 23 százaléka a Zöld Pártra szavazott, akik a klímaváltozás veszélyeire építették a kampányt.

Ezzel bőven előzték a második helyet 14 százalékos eredménnyel megszerző kormánypártot.

A három írországi választókörzetből a másik kettőt a kormánypárt nyerte meg.

Az exit poll elkészítéséhez 3000 szavazót kérdeztek meg. Hivatalos eredmények csak az összes uniós választás lezárulása után lesznek, magyar idő szerint vasárnap este 11 órakor.