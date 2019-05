30 százalék körül kapott Salvini

Már abból az Olaszországból is van exit poll, ahol este 11-ig lehetett szavazni. A Rai megbízásából készült kutatás szerint bejött a papírforma, viszonylag simán nyert Matteo Salvini pártja, az új jobboldali színtéren Európában is meghatározó Liga. A felmérés 27-31 százalékot jósol nekik (az utolsó előzetes közvélemény-kutatások 31%-ra tették őket), ami azt jelenti, hogy nekik lehet az egyes pártok közül a legtöbb képviselőjük az egész EP-ben.

A második helyen az 5 Csillagot (18,5-22,5%) némi meglepetésre megelőzte a balközép Demokrata Párt (21-25%) – ezt azért még ne vegyük készpénznek, korábban a közvélemény-kutatók többször felülbecsülték a PD redményét. A volt kormányfő Matteo Renzi pártjának mindenesetre ez most egyértelmű siker: tavaly még 10 százalékkal kikaptak az új párttól, azóta viszont elkerülték a pusztulást, és egyértelműen a fő ellenzéki erőként politizálhatnak a következő években – már ameddig kitart a Liga és az 5 Csillag közötti konfliktusos koalíció.

Az olasz exit poll szerint a Forza Italia lett a negyedik 8-12 százalék körüli eredménnyel. A listájukon a kórházi kezelése után szavazó, 83 éves Berlusconi is befutó helyen van, ő azt állítja, valóban be is ül Brüsszelben a parlamentbe és nem mond le a mandátumáról. Ötödik a posztfasiszta Fratelli d'Italia, ők Mussolini dédunokáját is kijuttatnák az EP-be.

Az olasz EP-választás európai szinten azonban elsősorban most Salvini miatt érdekes. A Liga vezetője mára a populista jobboldal talán legfontosabb szereplője lett a kontinensen, intenzív szövetségkeresésben van, az elmúlt hetekben Budapesten is együtt kampányolt Orbán Viktorral. Miközben ő a Néppárt jobboldali alternatíváját akarja megformálni, Berlusconi őt vinné be inkább a Néppártba, a terv szerint előbb-utóbb otthon is újra a Forza Italia lenne a Liga szövetségese az 5 Csillag helyett.

Az 5 Csillag visszaesése a mostani eredmények szerint is számottevő. A 2018-as parlamenti választásokon még fölényesen nyertek, az akkori bő 32 százalékhoz képest azonban támogatottságuk jó harmadát elvesztették. A részvételi adatokból már napközben sejteni lehetett az 5 Csillag várható gyengébb szereplését, hiszen az ő bázisuknak számító Dél-Olaszországban jóval kevesebben mentek el, mint északon. Salviniék jóval sikeresebben mozgósítottak, és ugyan az ő harcias fellépése a másik oldalon is növelhette a szavazási kedvet, a jelek szerint ebből most inkább a „régi baloldal” profitált.