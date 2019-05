Az osztrák parlament megszavazta az ellenzéki szociáldemokraták (SPÖ) által benyújtott bizalmatlansági indítványt Sebastian Kurz kisebbségi kormánya ellen. Szeptemberben előrehozott választásokat tartanak. Az átmeneti időre szakértői kormányt neveznek ki. Az SPÖ indítványát az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a Jetzt (Most) is támogatta, így megvolt a szükséges többség. Ez volt az első sikeres bizalmatlansági indítvány egy kormány ellen Ausztriában.

A Heinz-Christian Strache alkancellárról május 17-én nyilvánosságra került ibizai videó politikai földindulást és kormányválságot hozott Ausztriában, amelyet 2017 óta Sebestian Kurz kancellár Osztrák Néppártja (ÖVP) és a bevándorlásellenes, populista Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) irányított. A 2017 júliusában Ibizán készített felvételen Strache a pártja támogatásáért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért egy orosz oligarcha állítólagos rokonának, és a kedvéért privatizálta volna fél Ausztriát. A botrány másnapján Strache alkancellár lemondott, Sebastian Kurz pedig bejelentette: felmondja a koalíciót az Osztrák Szabadságpárttal.

A Szabadságpárt ezután összes miniszterét visszahívta a kormányból, akiket a kisebbségi kormányzásra kényszerülő Kurz szakértőkkel pótolt a szeptemberre esedékes előrehozott választásokig. De a dolog nem állt meg itt. Először a zöldpárti-populista Jetzt (Most), majd az Ausztriai Szociáldemokrata Párt (SPÖ) jelentette be, hogy nem elégszenek meg ezzel: Kurz lemondását is követelik, ezért bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a kancellár kisebbségi kormánya ellen. Ehhez megvolt a többségük az osztrák parlamentben (Nationalrat), miután a kormányból kilépő Osztrák Szabadságpárt is támogatásáról biztosította a bizalmatlansági indítványt.

Miközben újabb és újabb verziók jelennek meg arról, ki és miért rendelhette meg a Heinz-Christian Strachét lejárató videót, Herbert Kickl, a Kurz által szintén menesztett, bevándorláspárti belügyminiszter nemrég egy merőben új feltételezést lebegtetett meg. Eszerint a belügyminisztérium megkaparintása érdekében maga Kurz rendelte meg saját koalíciós partnerének lejáratását, és ebben közreműködött az osztrák titkosszolgálat is.

Az SPÖ az egész kormány ellen nyújtott be bizalmatlansági indítványt. Ennek hivatalos indoklásában az szerepelt, hogy Sebastian Kurz kancellársága alatt szétverték a szociális rendszert, bevezették a 60 órás munkahetet, megbénították a titkosszolgálatokat. Felrótták a kancellárnak azt is, hogy ő már egy nappal a nyilvánosságra kerülése előtt tudhatott az Ibiza-videóról, mégsem kereste meg ezzel az ellenzéket. Pamela Rendi-Wagner, a szociáldemokraták elnöke korábban azt mondta: Kurz kormányfő „kész tények elé állította őket”, és nincs meg a szükséges bizalom a kormány iránt. Szerintük egy független személyre van szükség a kormány élén, aki nyugalmat hoz az országba, ezért a szeptemberi előrehozott választásokig egy csak szakértőkből álló, átmeneti kormányt nevezzenek ki.

Más kérdés, hogy mi a bizalmatlansági indítvány valódi oka. Az osztrák szociáldemokraták valamiért megfelelő alkalomnak találták a mostani helyzetet Kurz megbuktatására, aki egyébként népszerű kormányfőnek számít, pártja pedig magasan a legerősebb Ausztriában. A botrány hatása már az európai parlamenti választások eredményén is érződött, de ez is jól mutatja az erőviszonyokat. Sebastian Kurz Osztrák Néppártja (ÖVP) 34,5 százalékkal magabiztosan nyert, eredményük a 2017-es parlamenti választásokét is túlszárnyalta. Az ÖVP így több mint 10 százalékkal vezet a 23,5 százalékon stagnáló szociáldemokraták előtt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) pedig a másodikról a harmadik helyre csúszott vissza (18 százalék).

Ebben a felpaprikázott hangulatban megértem néhány ember bosszúszomját. Azt azonban tényleg nem értem, hogy a tegnapi választási eredmény után miért terjesztik ki a bizalmatlansági indítványt rám és az egész kormányra

- mondta a hétfői parlamenti vitában Sebastian Kurz. A bizalmatlansági indítvány alaposan megosztja az osztrák közvéleményt is. Sokan nem értik, miért kell még ezzel is tetézni a kormányválságot. Erre utalt a zöldpárti Alexander van der Bellen szövetségi elnök is, aki a válságos politikai helyzetben a pártok bölcsességére igyekezett apellálni. Sebastian Kurz előre számolt ezzel az eshetőséggel. Korábban azt mondta: "végül az osztrák nép fog dönteni - mégpedig szeptemberben".

A bizalmatlansági indítvány elfogadásával ismét Alexander Van der Bellen szövetségi elnökön a sor, akinek a szeptemberi előrehozott választásokig szakértői kormányt kell kineveznie, és a nyár kellős közepén egy brutális választási kampány elé nézhet Ausztria.

