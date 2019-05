Az RMDSZ-nek sikerült, az MKP éppen lemaradt

Romániából lesz képviselete Brüsszelben a magyarságnak, Szlovákiában azonban az MKP és a Most – Híd is a bejutási küszöb alatt végzett; előbbi alig néhány száz szavazattal maradt el az öt százaléktól.

A 2019-es EP-választások előtt komoly veszély volt a határon túli magyar pártok előtt, hogy egyiküknek sem sikerül bejutnia az EP-be. Szlovákiában Bugár Béla pártja, a Most – Híd súlyosan leamortizálta magát, az MKP-nek pedig egymás után több választáson sem sikerült átlépnie a bejutási küszöböt. Romániában az RMDSZ-nek is nagyon rezgett a léc, a magyar szavazók egy része is büntetni akarta már a pártot a folyamatos kompromisszumok, a mérsékelt eredmények és az etnopolitikai bizniszek miatt. Magyarországon a kérdést az ellenzék elsősorban csak abból a szempontból nézte, hogy a magyar pártok esetleges kiesésével kevesebb Orbán-szövetséges jutna be Brüsszelbe. A határon túli klientúraépítés valóban meghatározó, de hogy lesz-e képviselete a határon túli magyarságnak Brüsszelben, túl van a budapesti pártpolitikai szempontokon.

Szlovákiában már napközben kiszivárgott, hogy az ott szombaton megtartott EP-választás egészen pocsékul sikerült a Most – Hídnak. A 2016-ban még 6,5 százalékot szerzett párt most mindössze 2,6 százalékot kapott, ami abszolút számban még sokkal súlyosabb visszaesést jelent, Szlovákiában ugyanis csak 22 százalékos volt a részvétel az EP-választáson. A magyar képviseletben bízók így csak az MKP sikerében reménykedhettek, és nekik ezúttal volt is sanszuk, a közvélemény-kutatók a bejutási küszöb környékére mérték a Magyar Közösség Pártját.

A bejutás mégsem jött össze: a hivatalos (de még nem végleges) eredmények szerint a szlovák EP-választáson az MKP 4,96 százalékot ért el, alig 0,04-gyel kevesebbet a szükségesnél. Ezzel Csáky Pál, a párt korábi elnöke nem lesz brüsszeli képviselő, és mivel a szlovák pártok sem tettek befutó helyre magyar nemzetiségű jelöltet, a felvidéki magyarságnak sem lesz képviselete.

Szlovákiában a Magyar Közösség Pártja 5% alatt van. Mi nem engedhetjük ezt meg magunknak! Este kilencig menjünk el szavazni! Vigyél magaddal még 5 embert! Add tovább!

– írta ki Facebook-oldalára napközben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Hogy az utolsó pillanatos pánikszerű mozgósításnak lett-e eredménye vagy sem, nem tudni, de az RMDSZ-nek minden jel szerint végül összejött az, ami az MKP-nak nem. A romániai exit poll azt júsolta este kilenckor, hogy a magyar párt 5,4 százalékot kaphat (Romániában is 5 százalék a küszöb), de a hivatalos részadatok alapján valamivel ennél is jobban szerepelhettek. 62 százalékos feldolgozottságnál az RMDSZ 6,52 százalékkal áll, és bár nem tudjuk, hogy honnan hiányoznak még az adatok, innen talán már nem fognak kiesni.

Köszönjük a magyar emberek bizalmát! A 21 órakor közölt exit poll eredmény azt jelenti, hogy a romániai magyarságnak erős hangja lesz az Európai Parlamentben

– írta ezután a párt elnöke.