105 vadászgépet vesznek a japánok az USA-tól

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, az Abe Sinzó japán kormányfővel tartott tárgyalásai után bejelentette, hogy Japán 105 új F-35-ös vadászbombázót vásárol az Egyesült Államoktól – írja az MTI.

Az amerikai elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok támogatja Japán erőfeszítéseit védelmi kapacitásainak javítására, és az elmúlt hónapokban már küldtek is nekik nagy mennyiségű katonai felszerelést. Az elnök a gépekkel kapcsolatban valamiért azt is hozzátette, hogy

azért lopakodó gépek, mert nem lehet látni őket.

A tranzakció azért is érdekes, mert Donald Trump és Orbán Viktor májusi találkozója előtt felmerült, hogy Magyarország is venne F–35-ösöket a jelenlegi Gripenek helyett. A találkozón végül volt is szó a magyar fegyvervásárlásról, de azt nem tudni, hogy a vadászgépek felmerültek-e.

Trump négynapos találkozóján felmerült Irán kérdése, szó esett Észak-Koreáról is, amiről az elnök elmondta, hogy úgy érzi, hamarosan jó dolgok fognak történni az országgal kapcsolatban. Trump emellett golfozott Abe Sinzóval, szumómeccsre is ellátogatott, és ő lett az első külföldi vezető, aki találkozott a május elsején trónra lépő Naruhito császárral.