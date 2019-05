Halálba üldözte a középkori szekta a 19 éves lányt

Rabszolgaként kezelt nők, kisemmizett szektatagok és öt halálos áldozat. Torsten W.-ről és szektája történetéről egyre többet tudni, mint ahogy arról is, hogyan vezethette halálba a szektavezér a németországi számszeríjas gyilkosságok legfiatalabb áldozatát, a 19 éves Carina Uwirát. Volt, aki tizenöt év után szabadult a középkori sportegylet fogságából, Carina esetében pedig felmerül a gyámhatóságok, az iskola és a rendőrség felelőssége is.

Carina Uwira egy introvertált, nem túl feltűnő, de nem is elszigetelt lány volt az iskolájában az alsó-szászországi Wittingenben, Németországban. Mint minden korabeli tizenéves lánynak, neki is volt egy legjobb barátnője, és már volt egy fiúja is. Sok dolog iránt érdeklődött, de legjobban a történelem vonzotta – rengeteget olvasott, főleg az ókori görög és latin kultúráról.

Tizenöt éves volt, amikor egy iskolai kiránduláson latintanárján keresztül megismerkedett egy küzdősportegylettel, ahova nem sokkal később be is lépett, és ahol megismerkedett az akkor 50 éves Torsten W.-vel.

Falkavezér, aki nem tűr ellentmondást

Torsten W. volt az egyik áldozata a hetekkel ezelőtti Passau környéki számszeríjas gyilkosságoknak. A halálát egy nyílvessző okozta, ami a szívébe fúródott. A hírek szerint ő volt a küzdősportegylet vezetője, aki már a kilencvenes években is oktatott – így került kapcsolatba vele egykori tanítványa, Nils Konrad is, aki a német RTL-nek így mesélt róla:

Egy szuper barát és egy nagyon jó edző, akiben egy igazi farkasvezér lakozott.

Fotó: GERMAN FEDERAL POLICE Középkori fegyverek a Torsten W. üzletében

Nils huszonévesen bekerült Torsten W. belső körébe, akiért elhagyta a szüleit is. Innentől kezdve azonban nagyon erős pszichés nyomás tartotta fogva: veréssel fenyegette, ha ellent mert neki mondani, és anyagilag is kisemmizte. Az egyletből ugyanis nyom nélkül tűntek el a tagok befizetései, Nilsnek pedig uzsorakölcsönt adott Torsten, hogy kifizethesse a magáncsődbe torkolló tartozásait. Csak a fia és a felesége tudta kirántani a szektavezér bűvöletéből, Nils pedig ma már a küzdősport helyett könyvírással foglalkozik. Az egyletben viszont voltak nála is bőven rosszabb helyzetben: a női tagokat ugyanis Torsten konkrétan rabszolgaként kezelte, gyakran ismételgetve azt, hogy

„Egy asszony helye az ura lábánál van.”

A középkori harci egylet mellett Torsten egy boltot is fenntartott, ahol különféle bárdokat, késeket, páncélokat árult, a helységben pedig kardvívást is tanított. Gyakran járt különböző középkori játékokra is vásározni a portékáival, a bolt Facebook-oldala szerint a legutóbb május 18-19-én települt volna ki a Bodensee mellé piacozni – az előtte lévő hétvégén viszont a már említett gyilkosság áldozata lett.

16 évesen megszökött, 19 évesen meghalt

Május 11-én szombat délelőtt találtak rá holtan az 53 éves Torsten W.-re és két társára, a 33 éves Kerstin E.-re és a 30 éves Farina C.-re egy Passau közeli panzióban. Nyílpuska végzett velük, de azt nem tudni biztosan, ki lőtt kire, arra pedig végképp nincs magyarázat, miért. Ötszáz kilométerrel arrébb az alsó-szászországi Wittingenben pedig két újabb halottra találtak két nappal később Farina C. lakásán: a 35 éves Gertrud C. mint később kiderült, felesége volt Farinának, és velük együtt élt a 19 éves Carina Uwira. A két wittingeni áldozat halálának okát nem tudni, feltehetően valami ritka méreganyag ölhette meg őket, de az erről szóló vizsgálatok eredményét nem mutatták be.

A Sternnek Carina szülei, Julia és Olaf egy hosszabb interjút adtak, amiben elmesélték, hogyan került lányuk Torsten W. kizárólagos közelébe. A hétről hétre folytatott edzések után lányuk teljesen megváltozott: barátaitól és családjától eltávolodott, fekete ruhákban és feketére festett hajjal jelent meg, szüleivel pedig durva hangnemben beszélt. Julia és Olaf tudták, hogy ennek köze van az egylethez és az ötvenes férfihoz, ezért 2016-ban az iskolához fordultak, mert az ottani latintanár mutatta be Carinának az egyletet.

Az iskola viszont nem tett semmit az ügy felderítése érdekében, sőt: a latintanár azt javasolta az akkor 16 éves lánynak, jelentkezzen a gyámhatóságnál, hogy szülei elől egy gyermekotthonba költözhessen. Ezt Torsten W. és segítői sikeresen elérték, a szülők pedig innentől kezdve nem látták többé élőben a lányukat. A Watson.ch összefoglalója alapján Julia és Olaf több fórumon is próbált segítséget kérni, hogy Carinát kiszabadítsák a szekta karmaiból, de mindhiába –ugyanekkor a szekta ellene fordult a harcoló párnak. Az iskola latintanárja öngyilkos lett, búcsúlevelében pedig Carina szüleit okolta a saját haláláért, a levelet Torsten sportegylete Facebook-oldalán is megosztotta.

Torsten W. és Carina Uwira

A szülők 2016 júliusában feljelentették az ötvenes férfit, aki nem volt rest Carinát maga elé tolni élő pajzsként: a lány feljelentette saját szüleit családon belüli erőszakért, Farina C.-vel (akinél később élt a lány) 2016 augusztusában pedig a szülői gondviselői jogot is megpróbálták elvenni Juliától és Olaftól. Farina már ekkor is jó barátságban élt későbbi feleségével, Gertrud C.-vel, akit szintén holtan találtak a wittingeni lakásban – és aki az öngyilkos latintanár özvegye volt.

Julia és Olaf biztosak voltak abban, hogy egy szektával van dolguk, és értesítették erről az ifjúságvédelmi hatóságot is, akik nem tettek semmit az ügyben:

azt mondták a szülőknek, hogy egy 16 éves lányt nem börtönözhetnek be.

Ezután béreltek fel a szülők egy magánnyomozót, aki hónapokkal az elköltözés után a lány nyomára bukkant, Torsten háza előtt. Később egy videót is találtak, ahol az ötvenes férfit fekete csuhába öltözött lányok állták körül, köztük a 16 éves Carina. „Team Hawk”-ként (Sólyom Csapat) mutatkoztak be, nyilakkal és szablyákkal harcoltak, középkori rituálékat idézve.

A passaui-wittingeni esetek előtt a szülők megpróbálták bevonni a sportegylet engedélyét, de mielőtt a bíróság megtartotta volna az ügyben az ülését, az Uwira család autójának kerekeit kiszúrták, házukra pedig három ismeretlen Molotov-koktélokat dobott.

Miért hagyták, hogy így legyen?

Carina Uwira és Gertrud C. már napok vagy hetek óta holtan feküdhettek a wittingeni lakásban, amikor május 13-án a nyomozók rájuk találtak. Tizenegy nappal később temették el a szülők lányuk holttestét; a gyászolókat arra kérték, ne viseljen senki feketét – nem akarták, hogy a feketébe öltözött Torsten-szekta emléke újra felidéződjön.

„Ez egy nagy búcsú, de egyben egy új kezdet is. Évek óta számítottunk a legrosszabbra, ami most be is következett. De reméljük, Carina most megtalálta azt a békét, amit itt a Földön az elmúlt három évben nem talált meg.” – mondta a temetés után anyja, Julia a német RTL-nek. Carina apja, Olaf pedig reméli azt, hogy az esetnek lesznek következményei, és nem söprik majd a szőnyeg alá, mint eddig. Korábban a Sternnek úgy nyilatkozott:

Biztos vagyok abban, hogy a lányunk halálát meg lehetett volna akadályozni, ha komolyan vesznek minket a hatóságok. Ha valaki a helyes irányban cselekedett volna.

Hugo Stamm szektaszakértő a Watson.ch-n megjelent írásában egyetért az apával: szerinte a szülők kálváriája megmutatja, milyen dilettánsak és figyelmetlenek voltak a hatóságok,

Az iskolától kezdve a gyámügyön át a rendőrségig.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.