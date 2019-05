Milliárdokat vert el luxusárura egy bebörtönzött azeri bankár felesége

Összesen tizenhat millió fontot (kb. 5,7 milliárd forint) vert el luxustermékre annak a börtönben ülő azeri bankárnak a felesége, akire a gyanús meggazdagodásokat vizsgáló brit hivatal figyelt fel.

A CNN cikke szerint a vádiratból kiderül, hogy volt olyan nap, amikor a Zamira Hajijeva nevű nő 600 ezer fontot költött luxustermékekre, de olyan is előfordult, hogy 30 ezer fontot áldozott csokoládéra. Nagyjából 1,75 millió fontot hagyott ott a luxusékszereket és órákat gyártó Cartier egyik üzletében, és a hatóságok egy 1,1 millió font értékű gyémántgyűrűt is lefoglaltak, melyet szintén a Cartier-ben vásárolt. Ékszereket amúgy további félmillió font értékben foglaltak le.

250 ezer fontot hagyott ott egy Harrods-ban parfümökre, és karkötőkre is elköltött 100 ezer fontot, utóbbi esetben minden egyes karkötőt külön vásárolt meg. Borra is elment pár ezer font. A párnak van egy 11,5 millió fontot érő ingatlanja is a londoni Knightsbride-ban, ahonnan csak egy saroknyira volt az egyik Harrods üzlet, és egy közel tízmillió font értékű golfklubot is vásároltak korábban.

A nőnek bíróságon kell majd megmagyaráznia, hogyan engedhetett meg magának ilyen luxustermékeket. A férje, Jahangir Hajijev az azeri állami bank elnöke volt 2001-től egészen 2015-ös lemondásáig, ami után 15 éve börtönt kapott csalás és sikkasztás miatt hazájában. A nőt egyébként szintén körözik Azerbajdzsánban csalás miatt, és jó esélye van, hogy a britek kiadják.

A gyanús meggazdagodásokat vizsgáló hatóság egy tavalyi törvény értelmében kötelezhet arra embereket, hogy magyarázzak meg, honnan volt pénzük a kiugró költésekre, amennyiben a legális bevételük alapján nem engedhetnék meg maguknak. Hajijeva az első személy, aki vizsgálat alá került.