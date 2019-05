Kitoloncoltak 124 afrikai menekültet Jemenből

A meggyilkolt szaúdi ellenzéki ráirányította a figyelmet a jemeni polgárháború borzalmaira. De kik is azok a lázadók, akik ellen az amerikai csúcstechnológia is hatástalan?

A jemeni kormány kedden kitoloncolt 124 afrikai menekültet, írja az MTI. A SABA helyi hírügynökség jelentése szerint az embereket az ádeni nemzetközi repülőtérről szállították el a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és más társügynökségek közreműködésével.

A hivatalos közlés szerint a menekültek önként vállalták a hazatérést. „A deportálási folyamat megfelelt a nemzetközi jog előírásainak” – idézik a hírügynökség hírét.

Ez az első alkalom, hogy a jemeni kormány bejelentette az illegális bevándorlók elszállítását a polgárháború sújtotta országból.

Az IOM hétfőn számolt be arról, hogy több mint 2300 etiópiai, rossz körülmények között őrzött menekültet visszajuttatnak hazájukba. A nyolcnapos művelet elvileg május 25-én indult, de a visszavont repülési engedélyek miatt csak kedden kezdődhetett el.

Jemenben 2014 óta dúl polgárháború. A szaúdi vezetésű arab koalíció 2015 tavaszán avatkozott be a konfliktusba, miután az Irán által felkarolt húszik elfoglalták a fővárost, és elűzték az ország nemzetközileg elismert kormányát, amely most Szaúd-Arábiában működik. Azonban a jelentős túlerő ellenére a világ legkiválóbb gerillái közé tartozó húszik szaúdi határ mellett fekvő törzsterületei érintetlenek maradtak, sőt, a húszik Irán segítségével (valószínűleg a szomszédos Ománon át csempészve) néhány ballisztikus rakétára is szert tettek, mellyel időről-időre presztízsromboló támadásokat hajtanak végre Rijád vagy más szaúdi városok ellen. A konfliktus elhúzódása miatt a húszik egyre inkább Irán oldalára sodródtak, azaz Szaúd-Arábia azt – az amerikaiak által teljes mértékben osztott – alapvető stratégiai célt sem tudta elérni, hogy visszaszorítsa Teherán befolyását.