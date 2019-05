Érkeznek a részletek a Hableány utasairól

Cikkünket az érkező új információkkal frissítjük

Egyre több részlet derül ki az elhunyt és a katasztrófát túlélő koreaiakról a koreai médiában.

Az angol nyelvű Korea Times az ottani utazásszervezőre hivatkozva azt írja, hogy a fedélzeten tartózkodók főleg 40-es 50-es éveikben járók voltak, a legfiatalabb 6 éves volt. "Kilenc család volt körúton", mondta Lee Sang-moo, az utazási iroda alelnöke egy sajtótájékoztatón. Más források kilenc csoportról, és legkevesebb három családról írnak.

Amikor a koreai sajtó azt kérdezte, hogy miért futott ki a hajó ilyen időben, azt mondta a szervező, hogy a többi hajó is a tervek szerint hajózott, úgyhogy az ügynökség úgy döntött, hogy ők sem mondják le a hajókázást.

Az iroda felvette a kapcsolatot a turisták családjával, és Magyarországra repülteti őket. "Csütörtök délutántól péntek reggelig indulnak majd Magyarországra", közölte. Tíz családtag pénteken délután 12:55-kor érkezik. Egy másik csoport éjjel 11.15-kor érkezik Frankfurton keresztül, egy harmadik Párizson keresztül éjjel 11.35-kor. Összesen 40 körüli családtag érkezik majd, írja a Yonhap koreai lap.

A HVG arról írt egy helyi lap nyomán, hogy két nagyszülő, a lányuk és hatéves unokájuk is valószínűleg a tragikus budapesti hajóbaleset áldozatai között van. A 38 éves édesanya kozmetikusként dolgozott, a nagyszülők sokszor vigyáztak a hatéves kislányára, a nő az európai körutat ajándékba vette nekik, hogy így köszönje meg a segítséget. Férje azért nem tudott velük menni, mert sok volt a munkája.

Az áldozatok között egy testvérpár is volt, illetve az utasok között volt a koreai belügyminisztérium három nyugalmazott munkatársa, mind 61-63 évesek, közülük ketten tűntek el, egy embert kimentettek. Mindannyian a házastársukkal utaztak a Yonhap című koreai lap szerint, ők is mind eltűntek, illetve egyikük holtteste már megvan. Egy négyfős család tagjai is valószínűleg meghaltak.

Szintén a Korea Times írta egy másik cikkében, hogy a hét túlélő közül hat nő és egy férfi, 31 és 66 éves kor között.