Bezárhat Missouri állam utolsó abortuszklinikája

Pattanásig feszült a helyzet St. Louisban, Missouri állam közvetlenül 350 ezres, agglomerációval együtt majd 3 miiliós városában. A bíróság ugyanis azt vizsgálja, hogy meghosszabbítja-e az engedélyét Missouri egyetlen abortuszklinikájának. Az abortusz heves ellenzői és a klinika fennmaradásáért küzdő tüntetők egyaránt nagy számban sorakoztak fel a város Planned Parenthood (tervezett szülőség) elnevezésű klinikájánál.

Az Egyesült Államok több államában is rendkívül nehéz abortuszt végeztetni, mert a törvények még nemi erőszak esetén sem engedélyezik a beavatkozást, csak a nagyon szigorú veszélyeztetettség lehet a beavatkozási ok. Missouri az elmúlt évek során ezen kívül is számos olyan szabályozást vezetett be, amely megnehezítette az abortuszt végző intézmények életét. Egyes civilek szerint a, még az ajtók szélességét is szigorúan meghatározó előírások egyetlen célja, hogy valamilyen ürüggyel be lehessen zárni a klinikákat.

Mike Person, Missouri republikánus kormányzója azonban úgy nyilatkozott, hogy ezek a szabályok nem a klinikák kinyírása, hanem a nők életének védelme szempontjából fontosak. Person nemrégiben aláírt egy olyan törvényjavaslatot is, amely megtiltja az abortuszt a terhesség nyolcadik hetétől, és azon túl már csak a gyermek, vagy az édesanyának életveszélyes helyzeteiben lehet engedélyt szerezni, de a nemi erőszak, vagy a vérfertőzés nem ilyen eset.