Korlátozzák a Mont Blanc hegymászóit

Szigorítják a francia hatóságok a Mont Blanc-ra való feljutást a zsúfoltság miatt, írja az MTI. Szombattól csak azokat a hegymászókat engedik fel a hegy tetejére, akik előzetesen legalább egy éjszakára szállást foglaltak valamelyik csúcsközeli menedékházban.

Pierre Lambert, Haute-Savoie megye prefektusa azzal indokolta a szigorú korlátozást, hogy a csúcsra vezető út melletti szálláshelyek gyakran túlzsúfoltak, és eddig minden más megoldási kísérletük kudarcba fulladt. A Mont Blanc-t évente 25 ezren másszák meg, és a helyzet állítólag már annyira súlyos, hogy a menedékházak személyzetét olykor tettlegességgel fenyegetik az erőszakos túrázók.

Azokat, akik nem tartják be az új szabályokat, és szembeszegülnek az őrökkel, akár két év börtönnel és 30 ezer euró bírsággal is sújthatják, sőt, három év és 45 ezer euró a csoportos ellenszegülés büntetése.

A természetvédelmi területen már régóta tilos sátorozni, aki ezt nem tartja be, két évig terjedő börtönre és 300 ezer euróig terjedő bírságra számíthat. A helyi hatóságok igyekeznek biztonságosabbá tenni a túraútvonalat, például április óta jól megkülönböztethető fénnyel jelzik a felfelé és a lefelé vezető utat.

Két napja írtunk arról, hogy Nepálban is korlátozásokat vezetnének be a Mount Everest csúcsán kialakult dugó, és az emiatt bekövetkező tragédiák miatt. Múlt héten annyian voltak a csúcs körül, hogy a mászók több órás várakozásra kényszerültek 8800 méter környékén. Ilyen magasságban minden egyes perc sokat számít, így nem csoda, hogy néhány nap alatt legalább 11 halálesetet okozott a tumultus. A nepáli hatóságok a jövőben megválogatnák, hogy kik kapjanak engedélyt a világ legmagasabb hegyére, a tervek szerint a túrázóknak ehhez igazolniuk kellene a hegymászó tapasztalatukat és a jó egészségi állapotukat is.