Két robbanás volt Dzerzsinszkben, a világ egyik legszennyezettebb városában

Az orosz Russia Today megerősítette, hogy két robbanás történt Dzerzsinszkben. Állítólag az 1953-ban alapított Kristall nevű TNT-üzemben történt a robbanás, és az első hírek négy sebesültről számolnak be. A TNT, vagyis a trinitrotoluol kémiai robbanóanyag.

Az orosz város méltán nevezhető a világ egyik legpocsékabb helyének. ma körülbelül 260 ezren élnek a vegyi üzemeiről híres városban, ahol korábban sokféle vegyifegyvert gyártottak, de a kifejezetten brutális anyagokat (arzént, szarint, higanyt és társaikat) tároltak.

Az Origo.hu cikke szerint a városi környezetvédelmi hivatal adatai szerint 1930-1998 között közel 300 ezer tonna vegyi hulladékot tároltak itt szabálytalanul, ezekből közel 190-féle vegyszert bocsátottak a felszín alatti vizekbe, aminek következtében a mérgező dioxin- és a fenoltartalom 17 milliószorosa az egészségügyi határértéknek. A várható élettartam a férfiaknál 42, a nőknél 47 év.

#Update: Just in - At least two people injured when glass shrapnel hit them after the explosion, when windows were been broken into pieces near the factory who produced the explosive material know as TNT exploded in the Russian city of #Dzerzhinsk. #Russia pic.twitter.com/k6gEyWT5B1