Mégsem tölthetnek be fideszesek semmiféle vezetői pozíciót a néppárti frakcióban

A Fidesz európai parlamenti képviselői nem tölthetnek be vezető pozíciót az Európai Néppárt frakciójában, cáfolta a Népszavának a lap korábbi értesülését Pedro López de Pablo szóvivő.

Így Szájer József nem is pályázott a politikai csoport vezetőségébe, aminek kedden délelőtt járt le a határideje.

A Fidesz európai parlamenti (EP) delegációvezetője tehát nem újrázhat a néppárti frakció alelnöki posztján, ahogyan más magyar kormánypárti politikusok sem kapnak tisztséget. A szóvivő ugyanis közölte:

a frakció ugyanazokat a szabályokat alkalmazza, mint a pártcsalád, vagyis a Fidesz nem tölthet be semmilyen tisztséget a néppárti parlamenti csoportban addig, amíg a tagsága fel van függesztve.

Pedro López de Pablo megerősítette, hogy a “bölcsek bizottságának” jelentése alapján az EPP novemberben fog dönteni a Fidesz sorsáról a kereszténydemokrata pártcsaládban, és ekkor határoznak majd a frakcióban is a továbbiakról. Parlamenti források lapunknak azt mondták, hogy a politikai csoport vezetése által meghozott döntés valószínűleg azt is jelenti, hogy az EPP semmilyen posztra nem fogja javasolni a fideszes EP-képviselőket az Európai Parlamentben.

A keddi Népszavára hivatkozva az Index is beszámolt arról, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselői teljes jogú tagként vehetnek részt az EPP újjáalakult frakciójának tevékenységében. Az értesülést erősítette, hogy egy nappal korábban az ATV forrásai is azt állították, teljes jogú frakciótagként a tisztviselői posztokon is újrázhatnak a fideszesek, így Szájer József is alelnök lehet.

A mostani cáfolat pikantériája, hogy eközben az Azonnali.hu azt szúrta ki: Gulyás Gergely a Die Weltnek adott interjújában bejelentette, mégis maradna a fidesz a Néppártban.

Azt hiszem, jobb ott nekünk. Az Európai Néppárt számára is az a jobb, ha megtart minket.

De mondott még ennél is meglepőbbet a Miniszterelnökséget vezető miniszter: szerinte vannak olyan témák a következő európai parlamenti ciklusban, amelyekben kooperálni tudnak a balközéppel, a zöldekkel és a liberálisokkal, vagyis azokkal az erőkkel, amelyekre az EP-kampányban viszonylag gyakran aggatták a fideszesek a sorosista és a bevándorláspárti jelzőket, írja a portál.