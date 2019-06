Leopárd ölt meg egy kétéves gyereket Dél-Afrikában

A dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban a személyzet egyik tagjának kétéves kisfiát ölte meg egy leopárd. A BBC azt írja, hogy a tragédia egy kerítéssel védett helyen történt, a családtagok azonnal kórházba vitték a kisfiút, de az életét már nem tudták megmenteni.

A park azt írja közleményében, hogy az ilyesfajta támadások nagyon ritkák. Ugyanakkor azt megelőzendő, hogy a leopárd másra is rátámadjon, az őrök felkuttták és lelőtték az állatot. Azt is írták, hogy az állatok alaptermészetüknél fogva félnek az emberektől, és leginkább távol maradnak tőlük. Azt is hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Park továbbra is biztonságos, ha minden szabályt betartanak a látogatók. Annak ellenére, hogy mindent megtesznek a biztonságért előfordulhat, hogy például egy kerítést ki tud nyitni egy állat ugyanakkor "tiszteletben kell tartanunk, hogy ezek vadállatok" - mondta Ike Phaahla, aki szerint valószínűtlen, hogy felnőttekre támadnának az állatok, de sajnos nem elképzelhetetlen, hogy egy 2-6 éves gyereket prédának tartanak.