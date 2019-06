Jóváhagyta a Miatyánk új szövegét Ferenc pápa

Jóváhagyta a Miatyánk szövegének megváltoztatását Ferenc pápa, aki már két éve jelezte, hogy átírná a legfontosabb katolikus ima szövegét - számolt be a Hvg.hu a Sky News alapján.

A "és ne vígy' minket kísértésbe" sor helyett "ne engedd, hogy kísértésbe essünk" lesz. A legkorábbi írásos formája görögül van meg az ima szövegének, Jézus szájából arámiul hangozhatott el. A nyugati kereszténységben a latin fordítás volt a legelterjedtebb. A kérdéses rész – „et ne nos inducas in tentationem” – ebben is így hangzik, ahogyan a többi nyelvre készített fordításban is.

Azért döntött Ferenc pápa az imádság megváltoztatása mellett, mert teológiailag szerinte nem helyes, hogy Isten kísértésbe vinne, hiszen a sátán viszi az embereket kísértésbe, Isten soha.

A módosítás egyelőre csak az olasz nyelvű imát érinti, a helyi változatokról majd a nemzeti egyházak határoznak.

