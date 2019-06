A szíriai válogatottnak két világhírű kapusa is volt, egyikük most meghalt

A 27 éves Abdul Baset al-Sarout válogatott kapusból lett énekes, színész, dzsihádista vezér. Három merényletet túlélt, de a napokban találat érte, és egy török kórházban életét veszítette. A szíriai csapat jelenlegi első kapusa szintén globális videókarriert futott be. De ő egészen más okból.

Szíria nem éppen acélos futballválogatottjával szokott a hírekben szerepelni, de meglepő módon két kapusa is világhírnévre tett szert. 27 éves korában a szíriai polgárháború áldozata lett Abdul Baset al-Sarout a Homsz városában játszó Al-Karamah SC kapusa, szíriai válogatott labdarúgómhaláláról nemcsak a helyi lapok, de még a BBC is beszámolt. Igaz, ez nem a futballteljesítménynek szólt, hanem a kapus az elmúlt években énekesként, színészként és dzsihadista lázadóként is ismertté vált a régióban.

Fotó: Omar Haj Kadour / AFP Abdel Basset al-Sarout 2019. március 15-én Homszban

A szunnita Al-Sarout szülővárosában, Homszban vett részt az alavita Bassár el-Aszad elleni felkelésben, majd egyre radikalizálódott, magát dzsihádistának tartotta, és ünnepelte az alaviták (akik síiták) elleni öngyilkos merényleteke ist. Az egyik legismertebb felkelőcsoport vezetője lett, egy rettegett forradalmár, akinek már minden családtagja, így nagybátyja és testvérei is a harcok áldozataivá váltak, de Abdul ellen hiába kíséreltek meg háromszor merényletet, de minden eseteben túlélte azt.

Most Észak-Szíriában harcolt a kormányerők ellen, amikor találat érte, két nappal később egy török kórházban halt meg

A forradalmár természetesen már régóta, 2011 óta nem védett a szíriai válogatottban, ugyanakkor az ország első számú kapusa, Ibrahim Alma (az al-Ittihad Aleppo játékosa) is globális You Tube karriert futott be.

Mint a videón is látható, ő az a kapuvédő, aki talán a világon egyedül nem kirúgja, vagy kidobja a labdát, hanem egy furcsa röplabdaszerű mozdulattal hozza játékba. De semmiképpen sem ügyetlenül.