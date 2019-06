Ártatlanul ítélték halálra, 43 év börtön után szabad

Kétéves kislányát hagyta hátra, amikor bebörtönözték, a kislányból lett középkorú nő várta odakint az egykori halálraítéltet, Charles Ray Finch-et, amikor több mint négy, ártatlanul leült évtized után szabadult a nemrég Észak-Karolina egyik börtönéből. A férfit téves szakértői vélemény és rendőri sugalmazással elért szemtanúi felismerés alapján ítélték el. Finch, aki most 81 évesen kapta vissza az életét, illetve ami megmaradt belőle, a kivégzést csak azért kerülte el, mert az ítélete után változott Észak-Karolinában a törvény.

A lelketlen gyilkos 2008-ban szabadult. Most gázpisztollyal lőtt arcon egy eladót.

Egy finom, házias vacsora: erre vágyott elsőként a 81 éves Charles Ray Finch, amikor - 43 év után - újra szabad emberként érkezett ki kerekesszékével az utcára május végén az észak-karolinai Mauryban. A Death Penalty Information Center adatai szerint Finch a 166. azoknak az egykor igaztalanul halálra ítélt amerikaiaknak a sorában 1973 óta, akik a siralomházat is megjárták, mielőbb sikerült tisztázniuk magukat. Finch esete azonban még közöttük is különlegesnek számít: rajta kívül csak egyvalaki volt eddig, akinek 40 évnél is többet kellett várnia arra, hogy elismerjék az ártatlanságát.

A bűncselekmény, amelynek a valódi elkövetője helyett őt fogták el, 1976. február 13-án történt a Wilson megyei Black Creek benzinkúttal egyben működő élelmiszerboltjában. Sikertelen rablási kísérlet közepette agyonlőtték a bolt tulajdonosát, Richard “Shadow” Hollomant. A tettes elmenekült.

Finch kezdettől fogva ártatlannak mondta magát. Ahogy a News & Observer nevű észak-karolinai lap nemrég felidézte, alibije is volt, hárman vallották, hogy a kérdéses időben velük pókerezett, de ez kevésnek bizonyult. Két fő dolog szólt ellene. Az egyik, hogy töltényhüvelyt találtak a kocsijában, és a régi igazságügyi szakvélemény hozzákapcsolta azt a gyilkos fegyverhez. A másik, hogy az a bolti alkalmazott, aki látta elmenekülni a háromnegyedes kabátot viselő elkövetőt, három különböző rendőrségi sorakoztatásnál is Finchet választotta ki.

Épp csak elkerülte a gázkamrát

Amikor ezek alapján bűnösnek találták 1976-ban, Észak-Karolinában érvényben volt egy olyan törvény, amely ilyen esetekben kötelezővé tette a halálbüntetés kiszabását. Csak a rákövetkező évben változtatták Finch büntetését életfogytiglanra, miután az amerikai legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette ezt az állami szintű jogszabályt.

A halálos ítéletet gázkamrában hajtották volna végre. A kivégzés eredetileg 1976. október 4-re volt kitűzve, végül éppen ezen a napon mondták ki az észak-karolinai törvény alkotmányellenességét. Finch így kikerült a siralomházból, de rács mögött ragadt, és hosszú évtizedekig reménykedni sem volt nagyon oka.

A kétezres évek elején aztán felfigyeltek az esetére a Duke Egyetem jogászai, és az övé lett a téves ítéletek jóvátételére szakosodó jogklinika első ügye. Az ügyvédek előásták és újravizsgáltatták az egykori bizonyítékokat.

Kiderült, hogy a szemtanú azért vélte felismerni Finch-et a sorba állított emberek között, mert a rendőrök előtte direkt ráadtak egy olyasmi háromnegyedes, fekete bőrkabátot, mint amilyet a fegyveres támadó viselt.

Korábban Tony Owens rendőrfőnök-helyettes azt állította, hogy nem Finch-re, hanem egy másik férfira adták a kabátot, de az ügyvédek megszerezték a felsorakoztatott embereket megörökító fotókat, és azok cáfolták Owens szavait. Ilyen kabátot mindhárom sorban csak egyetlen ember, Finch viselt. Ezzel a Jim Coleman vezette ügyvédcsoport bebizonyította, hogy erőteljes rendőri sugalmazásra történt meg a vélt felismerés.

Memóriában gyenge volt a tanú

Az ártatlanságot kimondó januári döntéskor a bíróság arra is kitért, hogy a tanú, Lester Floyd Jones akkoriban alkoholizmussal küzdött és gondok akadtak a rövid támú memóriájával. Gyanús lehetett volna mindenesetre az is, hogy nem említette, hogy a támadónak bármiféle arcszőrzete lett volna, Finch meg éppenséggel ebben az időben hosszú szakállat és barkót hordott.

Az ártatlanságot bizonyító másik áttörést az jelentette, amikor bebizonyosodott, hogy az áldozatot pisztollyal és nem pedig vadászpuskával ölték meg, mint ahogy azt a szemtanú tévesen mondta. Ezt 2013-ban állapította meg Észak-Karolina vezető szakértője, John Butts a boncolás felülvizsgálata alapján. Finch kocsijában vadászpuskához tartozó töltényhüvely volt. Az új ballisztikai szakvélemény is Finch igazát tanúsította. Peter Ware, az észak-karolinai állami bűnügyi labor lőfegyverekre specializálódott részlegének a vezetője tanúskodott arról, hogy a helyszínen hagyott lövedék és a kocsi egyik hamutartójában talált hüvely nem ugyanahhoz a fegyverhez tartozik. A hüvelyről egyébként Finch fia annak idején azt vallotta, hogy neki is csak a kezébe akadt a 4 hónappal korábban vásárolt, használt Cadillac takarítása közben, és belerakta a kesztyűtartóba.

Végül idén januárban mondta ki egyhangú döntéssel az illetékes feljebbviteli fórum, hogy Finch ártatlan a gyilkosságban, amelyért elítélték. Ekkor az ügyvédei benyújtottak egy kérvényt a szabadon engedéséért. Azóta hivatalosan is megsemmisítették Finch régi ítéletét. (Ezt a bonyolult amerikai jogrendszerben az a fórum még nem tudta megtenni, amelyik kimondta az ártatlaságát.) Az ügyészségnek harminc napja van eldönteni, hogy újabb tárgyalást kezdeményeznek-e, emelnek-e újra vádat, de mivel nem maradt bizonyíték a férfi bűnösségére, valószínűtlen, hogy így tennének.

Csodára vártak, bejött

Terrence Boyle bíró mindenesetre május 23-án elrendelte, hogy Észak-Karolina állam bocsássa szabadon Charles Ray Finch-et, és ez még azon a napon, délután fél öt körül végül meg is történt.

Tudtam, hogy csoda fog történni. Csak azt nem, hogy mikor

- mondta Katherine Jones-Bailey, Finch lánya, aki csak 2 éves volt, amikor az apját halálra ítélték.

Charles Ray Finch-nek mostanra, 81 éves korára megrendült az egészsége. Sztrókon esett át, ami után kerekesszékbe kényszerült.

A Wilson Times nevű, észak-karolinai napilap cikke szerint a családtagjai alig tudtak uralkodni az érzelmeiken csütörtökön. A lány egész életében erre a napra várt. Egy másik helyi médiának, a WRAL tévécsatornának arról beszélt, hogy amikor bejárt az apjához látogatóba, egy bizonyos gyűlöletet érzett benne, és ezért ő a megbocsátásról beszélt neki abban a reményben, hogy így az imáik meghallgatásra találnak majd. Most úgy érzi: így is történt. "Örülök, hogy vége, hála Istennek" - mondta Finch testvére, Jimmie Brown is.

Finch maga is megszólalt a rá váró újságírók előtt, ehhez felállt a székéből a családtagjai segítségével. Azt mondta, boldog, hogy szabad lehet, és szeretne elutazni a Bahamákra, de először is enne egy kis csirkét a kedvenc wilsoni grilléttermében.