Brandenburgban a bevándorlásellenes AfD a legerősebb párt

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint jelenleg a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) a legerősebb párt Brandenburg tartományban, ahol két és fél hónap múlva lesznek tartományi választások, írja a Spiegel.

Az erőviszonyok jelenleg így néznek ki:

A Berlin körüli Brandenburg tartományban szeptember elsején tartanak választásokat. Az RBB számára készített közvélemény-kutatás szerint most először lett a legerősebb párt az Angela Merkel menekültpolitikáját és a bevándorlást élesen ellenző AfD. Az eredmény annyiban nem meglepő, hogy a párt már a május végi EP-választásokon is a legtöbb szavazatot kapta Brandenburgban, illetve Szászországban is.

A Brandenburgot kormányzó szociáldemokrata pártra (SPD) már csak 18 százalék szavazna. Ez 13 százalékkal alacsonyabb (!), mint 2014-es választási eredményük. A felmérés alapján kérdéses, hogy a német szabaddemokrata párt (FDP) bejut-e a tartományi parlamentbe.

A felmérésben azt is megkérdezték, kire voksolnának, ha közvetlenül lehetne választani a tartományi kormányfőt. A mostani szociáldemokrata brandenburgi miniszterelnökre, Dietmar Woidkére 48 százalék szavazna (az előző választás alkalmával még 70 százalék támogatta volna őt), de Andreas Kalbitzet, az AfD jelöltjét a brandenburgi miniszterelnöki posztra csak 8 százalék szavazná meg.