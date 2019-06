Trump megmutatta az új elnöki gép terveit

Donald Trump amerikai elnök tavaly júliusban jelentette be, hogy megújítaná a mindenkori elnököket szállító repülőgépet, az Air Force One-t. Most az ABC Newsnak adott interjújában az első terveket is bemutatta.

Az Air Force One nem egy konkrét gép, így hívják az amerikai légierő minden olyan repülőjét, amely az aktuális elnököt szállítja, ez jelenleg két átalakított Boeing 747–200B modell. Az átalakítások között olyan kényelmi funkciók is szerepelnek, mint egy elnöki lakosztály, egy száz fő ellátására képes konyha vagy egy komplett műtő.

Trump tavalyi bejelentése szerint 3,9 milliárd dollárt (1,1 billió forintot) szánnak a gépek újratervezésére. A tervekbe viszont most először engedett betekintést, amikor az interjú során felvillantott néhány koncepciórajzot. Az új dizájn kialakításában állítólag maga az elnök is részt vett.

A leglátványosabb változás, hogy az ikonikus kék-fehér helyett piros-fehér-kék nemzeti színre festetné a gépeket. További részleteket azonban nem árult el, csak annyit mondott, hogy terveznek olyan titkos változtatásokat, amelyekről nem beszélhet.

Az átalakítási terveket azonban sok kritika is érte, az illetékes képviselőházi bizottság már szavazott is a költségek korlátozásáról. Maga Trump egyébként már biztosan nem fogja elnökként használni az új gépeket, mert azok legkorábban 2024-re készülhetnek el, amikorra már az esetleges újraválasztása utáni második ciklusa is pont lejárna.

Trump ugyanebben az interjúban tette azt a kisebb vihart kavart kijelentését is, hogy ha egy külföldi kormány ajánlana fel neki kompromittáló információt egy hazai ellenfeléről, lehet, hogy elfogadná azt, és nem biztos, hogy erről tájékoztatná az FBI-t – ahogy az például az FBI jelenlegi igazgatója szerint is kötelessége lenne.