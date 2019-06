Orbán levelet írt a néppárti vizsgálóbizottságnak, a bölcseknek

A Fidesz és a hozzá közel állók sokáig azt harsogták, hogy az Európai Néppártot megszállták a bevándorláspártiak. Orbán nyitott is a radikális jobbosok felé, fogadta Salvinit és Strachét. Majd jött a hidegzuhany: az EP-választás európai eredménye. Orbán új célja most már: maradni az EPP-ben, még ha ez áldozatokkal is jár.