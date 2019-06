Megszólalt a leszbikus pár, akiket egy londoni buszon vertek őssze

Melania Geymonat és barátnője, Chris május 30-án reggel busszal hazafelé tartottak Camdenbe, amikor egy fiatal férfiakból álló csoport megtámadta és véresre verte őket. Az öt, 16- és 18 év közötti támadót azóta elkapta a rendőrség, és rablás, valamint súlyos testi sértés miatt vonják majd felelősségre őket - írja a Daily Mail.

A megtámadott pár pedig több interjút is adott, mert úgy érzik, ez erkölcsi kötelességük. Állításuk szerint amikor támadóik meglátták, hogy fogják egymást kezét, vagyis összetartoznak, akkor megpróbálták rávenni őket, hogy csókolózzanak, és amikor erre nem voltak hajlandóak, akkor ütni kezdték őket.

Melania Geymonat és partnere, Chris szerint a férfiak többsége szexuális tárgyként tekint a nőkre, és ez azok sem kivételek, akik saját nemükhöz vonzódnak, sőt. Arra, hogy ennek köze lehet-e ahhoz, hogyan ábrázolják a leszbikus nőket a pornófilmekhez, azt válaszolták, hogy igen, van szerepük abban, hogy a férfiak úgy gondolják, ők is csak azért vannak, hogy szórakoztassák őket, hogy legeltethessék rajuk a szemüket.

Már többször is előfordult, hogy amikor a barátnőmmel voltam vagy randiztam valakivel, akkor a férfiak csorgatták a nyálukat. Ez a kezdettől fogva nagyon zavart...Nem azért vagyunk, hogy másokat szórakoztassunk. Nagyon megalázó, hogy tárgyként kezelnek minket

- nyilatkozta Geymonat, akinek több ismerőse is azt javasolta, hogy barátnőjével menjenek el ebből az országból. Elmondta, korábban úgy érezte, leszbikus nőként nincs oka félni, de most már nem biztos, hogy minden helyzetben megfogná a barátnője a kezét. Partnere, Chris viszont magabiztosabbnak érzi magát, hiszen kiálltak magukért.

A Times-interjúban szóba került Boris Johnson is, aki 2001-ben kifejtette, szerinte a természet ellen való az, ha a meleg párok összeházasodhatnak. A pár szerint a politikusnak semmilyen formában nem szabadna vezetői pozícióba kerülnie, pedig ugye most elég esélyes, hogy ő lesz Theresa May utódja. Hozzátették, nem ő az egyetlen a komolyabb befolyással rendelkező emberek közül, aki kirekesztő az LMBTQ-közösséggel szemben. A támadás után persze a brit politikus többsége, például Theresa May, Jeremy Corbyn és London polgármestere, Sadiq Khan is szolidaritását fejezte ki.