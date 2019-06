Területi autonómia követelése lett az úzvölgyi konfliktusból

Másfél ezer ember vett részt azon a tüntetésen, amit kedden este tartottak az úzvölgyi katonatemetőért a csíkszeredai Szabadság téren. A szervező Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a katonatemető államosításának leállítását, az eredeti állapot helyreállítását és Hargita megye prefektusának lemondását követeli. Azonban

a fő követelés Székelyföld területi autonómiája volt.

A felszólalók és a tüntetők a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget is megtalálták: szerintük az RMDSZ nem képviseli hatékonyan a romániai magyarok érdekeit Bukarestben, helyette csak önmaga politikai túlélésére koncentrál, miközben hozzájárult ahhoz, hogy Románia a nemzetközi porondon jogkövető, elismert országként jelenjen meg, annak ellenére, hogy a magyar kisebbség érdekeit valójában a román állam semmibe veszi,amit az úzvölgyi katonai temető ügye is bizonyít.

Az I. és II.világháborús, magyar és osztrák-magyar temető körül az utóbbi évtizedek legsúlyosabb etnikai incidense alakult ki Romániában. A román és a magyar fél kölcsönösen kegyeletsértéssel vádolja egymást. A Székelyföld határán lévő temetőben és a közeli településeken is több demonstráció zajlott az utóbbi hónapokban.

Június 6-án székelyföldi civilek és közszereplők élőláncot vontak az úzvölgyi első világháborús katonatemető köré, ahol mostanáig öt magyar, egy német és egy osztrák parcella volt, ám a közeli Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki. Román csoportok érkeztek a hősök napja alkalmából a temetőhöz. Helyszíni beszámolók szerint szélsőséges románok a csendőrökkel és a békés magyar tüntetőkkel dulakodtak, majd a székelykaput áttörve felavatták az emlékművet és parcellát.

Videofelvételen az úzvölgyi temetőgyalázás

A csendőrök később azt állították, nem történt erőszak, írtuk korábbi cikkünkben. A magyar kormány jegyzékben tiltakozott, és bekérette a román nagykövetet is, aki nem tett eleget a kérésnek, majd a román külügy azt közölte, hogy a helyszínen magyarok szították a feszültséget. A kialakult helyzetet itt elemeztük bővebben>>>

A napokban bírságot szabott ki a román csendőrség az úzvölgyi temetőnél tartott székely élőlánc miatt. A Kovászna megyei önkormányzat alelnökéhez hasonlóan Hargita megye önkormányzatának elnökét, Borboly Csabát is megbírságolták.

Erre reagálva Szijjártó Péter külügyminiszer azt mondta múlt csütörtökön, hogy Romániának nem az úzvölgyi temető békés emlékezőit, hanem a múlt heti erőszakos, magyarellenes akció valódi felelőseit kell megbüntetnie.

Viorica Dăncilă román miniszterelnök a román védelmi minisztérium kezelésébe adná a temetőt. Ezellen többek között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is tiltakozott. A román védelmi tárca szerdán azt javasolta a magyar kormánynak, hogy június 24-28 között tartsanak egyeztetést az ügyben. Román részről ez a Hősök Emlékének Országos Hivatalát (ONCE), magyar részről a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei tárgyalnak majd várhatóan.

Június 6-án a temetőbe benyomuló román nacionalisták 149 román katona nevét olvasták fel. A román Nemzeti Védelmi Minisztérium alá tartozó Hősök Emléke Országos Hivatal szerint azonban tizenegy román katona fekszik a katonatemetőben. Az ONCE emellett úgy ítélte meg, hogy a más nemzetiségű katonák sírjára is magyar szalagot helyező Csíkszentmárton és a román emlékművet állító Dormánfalva önkormányzata is a jóváhagyásuk nélkül alakította át a temetőt.