Irán azt állítja, fontos CIA-s kémhálózatot leplezett le

Egy magas beosztású iráni biztonsági tisztségviselő közlése szerint Irán leleplezte és felszámolta az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy új internetes kémhálózatát írja az MTI az IRNA iráni állami hírügynökség jelentése alapján.

Ali Samkáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetője azt állítja, az iráni hírszerző ügynökségek a CIA egyik legkifinomultabb internetes kémhálózatát azonosították és tették tönkre.

Az értesüléseket oroszországi látogatása küszöbén jelentette be újságírók előtt Samkáni, aki egy biztonsági tanácskozásra érkezett Oroszországba. A tisztségviselő hozzátette, hogy hamarosan közzétesznek bizonyos dokumentumokat a CIA kémkedésével foglalkozó iráni hírszerzési műveletekről. Samkáni azt állítja, a hálózat azonosításával a CIA "a célországokban" lévő működési kapacitásának fontos részét sikerült teljesen szétrombolni.

Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetőjének bejelentése nem sokkal azután történt, hogy John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó elismerte, hogy Washington kiberműveleteket hajt végre más országok, köztük Oroszország ellen.

A más országok elleni kibertámadások az Egyesült Államok által illegálisan gyakorolt katonai műveletek közé tartoznak, mivel végrehajtásuk ellentmond a törvényi szabályozásoknak, a hivatalos biztonsági irányelveknek és előírásoknak - mondta Samkáni, hozzátéve, hogy Washingtont felelősségre kell vonni tetteiért a nemzetközi intézményeknél.

Az amerikai külügy egyelőre nem reagált az állításokra. A két ország közötti feszültség az Irán elleni amerikai kezdeményezésre elfogadott szankciókkal nőtt meg a térségben – miután Donald Trump tavaly májusban felmondta az Iránnal kötött, az EU, Oroszország, Kína és az Egyesült Államok által, még Barack Obama idején aláírt atomalkut, amelyben Irán vállalta, hogy atomlétesítményeibe engedi a nyugati ellenőröket, bizonyítandó, hogy polgári atomprogramja nem fedez katonai célokat. A Washington által felmondott atomalku után szankciókat vezettek be, nullára csökkentve Irán Egyesült Államokba irányuló olajexportját. Idén májusban Irán közölte az egyezményt továbbra is érvényesnek tekintő EU-s, orosz és kínai féllel, hogy a továbbiakban nem teljesítik a megállapodás bizonyos pontjait, az USA azonban azokat az országokat is szankciókkal kívánja sújtani, amelyek továbbra is vesznek olajat Irántól.