Azt írták, hogy kamu volt az iskolai lövöldözés, az egyik áldozat apja perelt és nyert

Pert nyert egy apa, akinek a fiát az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb iskolai mészárlásában ölték meg. Lenny Pozner egy szerzőpárost, az összeesküvés-elméletekben hívő James Fetzert és Mike Palaceket perelte be, akik azt írták, hogy a lövöldözés, amelyben a 6 éves Noah is meghalt, nem is történt meg. A szerzők azt is állították, hogy Noah halotti bizonyítványa hamisítvány - írja a New York Post.

A könyv Senki nem halt meg Sandy Hook címmel jelent meg. Sandy Hook annak az általános iskolának a neve a Connecticut állambeli Newtownban, ahol a tragédia megtörtént 2012-ben. A tragédia sokkolta Amerikát, az ország lelkiállapotát jól tükrözte Barack Obama sajtótájékoztatója, ahol a láthatóan megrendült elnök a szavakat kereste és a könnyeit törölgette élő adásban. Az elnök négynapos nemzeti gyászt rendelt el. Az eset mindössze három nappal azután történt, hogy egy portlandi bevásárlóközpontban egy ámokfutó lelőtt három embert.

Az ámokfutó, akit a hatóságok a 20 éves, New Jersey-i Adam Lanzaként azonosítottak, golyóálló mellényben, pisztolyokkal és puskákkal felszerelve ment be pénteken reggel az iskolába, ahol a saját anyja is dolgozott tanárként. A támadó 27 emberrel végzett, majd magát is megölte.

Noah apja, Lenny Pozner azt mondta: Fetzer és Palacek hiheti azt, hogy az iskolai lövöldözés nem történt meg és Noah sem halt meg, de mindezt könyvben nem terjeszthetik, mert ez súlyosan kegyeletsértő.

A könyv kiadója már bocsánatot kért Noah édesapjától. A bíróság ősszel dönt majd a kártérítés összegéről.