Meghalt a negyven napja kómában lévő, agyba-főbe vert ukrán újságíró

Meghalt a kórházban Vadim Komarov ukrán újságíró, akit még május 4-én ütöttek le az Ukrajna középső részén lévő Cserkaszi városában, fényes nappal az utcán. A férfit betört fejjel, eszméletlenül fekve találták meg járókelők, akik riasztották a mentőket, a kórházban megműtötték, de nem tért magához. Kómába esett, és a támadás után több mint negyven nappal meghalt.

Shocked to learn that journalist Vadym Komarov died tonight in Cherkasy, #Ukraine, after struggling for his life during 46 days. He was brutally attacked last month: https://t.co/ONNtsjoNpN.



High time to do more to protect journalists and fight impunity in Ukraine! #NoImpunity pic.twitter.com/JbbVNul3an