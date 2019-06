Boris Johnson úgy összeveszett a barátnőjével, hogy riasztották a rendőröket

Boris Johnson, a brit Konzervatív Párt, és ezzel együtt az ország vezetésére bejelentkező politikus otthonához péntek hajnalban riasztották a rendőröket, miután a szomszédok üvöltözést, sikolyokat, csapkodás zajait hallották kiszűrődni a házból.

A Guardiannak a rendőröket riasztó szomszéd azt nyilatkozta, hogy női sikolyokat hallott, azt követően pedig dörömbölést. Állítólag azt is lehetett hallani, ahogy Johnson barátnője azt kiáltja, hogy "szállj le rólam", és azt, hogy "tűnj el a házamból". A szomszéd hangfelvételt is készített, amit megmutatott a lap újságírójának. Ezen az is hallható, hogy Johnson rákiált a nőre, és azt mondja neki, hogy

húzz el a kibaszott laptopom közeléből.

Ezután úgy döntött, átmegy a politikus házához, de hiába kopogott háromszor is az ajtón, nem kapott választ. Ezután tárcsázta a rendőrséget.

A Guardiannak azt nyilatkozta a rendőrség, hogy a politikus otthonában nem regisztráltak még családon belüli erőszakot. Azt viszont megerősítették, hogy pénteken a korai órákban bejelentést kaptak, és a telefonáló a lakásban élő nő testi épsége miatt aggódott.

A kiérkező rendőrök azonban mindent rendben találtak, a ház egyik lakóján sem láttak sérüléseket, ezért elhagyták a helyszínt intézkedés nélkül.

Johnson tavaly hagyta el a feleségét, akivel 25 éven át élt házasságban, ezután költözött össze Carrie Symondsszal, aki korábban a Konzervatív Párt sajtófőne volt. A nővel az elmúlt hetekben többször mutatkoztak együtt nyilvános eseményeken, symonds támogatta Johnson jelenlegi, vezetői kampányát. Sajtóhírek szerint a nő a politikussal együtt költözne a Downing Streetre, ha megválasztanák Johnsont miniszterelnöknek.

(Borítókép: Boris Johnson elhagjya londoni otthonát 2019. június 21-én. Fotó: Henry Nicholls / Reuters)