Egy brit miniszter megmarkolta a nyakát egy aktivista nőnek, majd kidobta a teremből

Mark Field ázsiai ügyekért felelős brit minisztert bántalmazással vádolja a Greenpeace, miután a politikus egy estélyen izomból megmarkolta egy aktivista nő kezét és nyakát, miután egy oszlophoz lökte, majd nem engedte továbbhaladni, hanem erőszakkal kivezette a teremből.

A jelenetet itt tudja végignézni:

A férfit a jelenet után lemondásra szólították fel, a politikus pedig írt egy bocsánatkérő levelet ugyan, de abban azt írta, ösztönös volt a mozdulata, és ő attól tartott, hogy az aktivistáknak, tüntetőknek esetleg fegyvere is lehet. Ezzel párhuzamosan vizsgálatot kért maga ellen.

Az incidens előtt klímatüntetők félbeszakították Philip Hammond pénzügyminiszter beszédét is a Mansion Housban, de rövid idő alatt kitették őket az épületből, a beszédet Hammond befejezte. (Via 444.hu, via Guradian)