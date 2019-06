Orbán: A nevek kimondásával ügyesen kell bánni

Csütörtökön kiderült, hogy az Európai Parlament szociáldemokrata és liberális politikusai nem szavazzák meg Manfred Weber néppárti csúcsjelöltet az Európai Bizottság élére, pénteken pedig Orbán Viktor kormányfő már meg is magyarázta a fejleményeket. Az MTI szerint a magyar miniszterelnök azt mondta: Manfred Weber és Frans Timmermans elbukott, ami jó hír Magyarországnak, mert a magyar emberek nem akarták őket.

Szerinte Magyarországon a Fidesz nagy támogatást kapott, az 53 százalék „példátlan, Európában ilyen szinte senkinek sincs”.

Ezzel a támogatottsággal meg tudja akadályozni, hogy olyan vezetői legyenek az Európai Uniónak, akik a bevándorlást pártfogolják.

Orbán azt is vállalta, hogy nem lesz olyan vezetője az uniónak, aki „ne adná meg a tiszteletet Magyarországnak és a közép-európai országoknak”.

A kormányfő azt mondta, „ezt a két vállalást a tegnapi napig” sikeresen teljesítette, mert „a Spitzenkandidatok, Weber úr és Timmermans úr elestek”, és a két követelmény közül egyiknek sem feleltek meg, „távozásuk jó hír Magyarország számára”.

Ami még egészen különlegessé teszi a helyzetet, hogy a Fidesz a 751 európai parlamenti képviselői helyből mindössze 14 képviselői hellyel érte el.

Arra a kérdésre, hogy a visegrádi országoknak (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) van-e esélyük fontos uniós posztra, a miniszterelnök úgy válaszolt: „Igen, jó esélyünk van rá.” A V4-eknek minden uniós pozícióra több, két-három jelöltjük is van, és jó esély van arra, hogy az egyeztetéseken kellő súllyal képviseljék a visegrádi csoportot – mondta. „A nevek kimondásával azért kell ügyesen bánni”, mert van, akinek növeli, és van, akinek csökkenti az esélyeit a neve elhangzása – mondta.

Az ütemezésnek, a diszkréciónak, a megfelelő időpontban való előretörésnek megvan a maga logikája.

Az biztos, hogy a hét közepén a V4-ek személyesen is találkoznak, hogy „az utolsó egyeztetéseket is elvégezzük”. Aztán vasárnap este a visegrádi csoport megpróbálja képviselni Közép-Európa érdekeit. Az esélyek jók, „vannak jó jelöltjeink, szerintem be is fognak futni” – jelentette ki.