Titokzatos módon halnak meg sorban a Dominikán nyaraló amerikaiak

Nem hiszem el, hogy édesanyám természetes halállal halt volna meg. Azt gondolom, hogy ha bárhova máshová megy nyaralni a világon, akkor még ma is élne.

Így nyilatkozott a CBS-nek Will Cox, akinek édesanyja egyedül utazott el a Dominikai Köztársaságba, hogy megünnepelje születésnapját. Fia szerint Leyla Cox testének boncolása után nem végeztek semmilyen toxikológiai vizsgálatot, mert nem találtak mérgezésre utaló jeleket, és mert az ehhez szükséges műszer elromlott. Leyla Cox június 11-én hunyt el, de nem ő a legutóbbi áldozat.

A CNN írta meg, hogy június 14-én az 55 éves Joseph Allent holtan találták a szobájában, miután nem ment le reggelizni a barátaival.

Ő már az ötödik amerikai turista az elmúlt három hétben,

aki furcsa körülmények között hunyt el a Dominikai Köztársaságban. Arról semmi biztosat nem tudni, mi történhetett velük, de felmerültek gyanús körülmények.

Három haláleset öt napon belül

La Romana az ország hetedik legnagyobb városa, amelynek gazdasága szinte teljes mértékben a turizmusra épül. Az egyik itteni üdülőközpontban két haláleset is történt mindössze öt nap leforgása alatt.

A 42 éves Miranda Shaup-Werner férjével nyaralt Dominikán, hogy megünnepeljék házassági évfordulójukat. Május 25-én, két órával azután, hogy bejelentkeztek a hotelbe, a nő ivott egy italt a minibárból.

Nem sokkal ezután fájdalomra kezdett panaszkodni, majd összeesett, és meghalt.

A mentők már nem tudták újraéleszteni. A hatóságok még nem határozták meg a pontos halálokot, a hotel azonban szívrohamnak tudta be az esetet.

Fotó: Facebook Miranda Shaup-Werner

Öt nappal később ugyanennek az üdülőnek egy másik részén holtan találták meg a 63 éves Natahniel Holmest és 49 éves menyasszonyát, Cynthia Dayt. A pár ugyanazon a napon jelentkezett be amikor Shaup-Werner. A szobájukban találták meg őket, miután nem jelentkeztek ki a hotelből. Holmesnak szívnagyobbodása és májbetegsége volt, a szobában pedig vérnyomáscsökkentőt is találtak, de ezek a betegségek már régóta fennálltak, és valószínűleg nem ezek okozták a férfi halálát.

A rendőrség szerint nem történt erőszak, a boncolás során pedig kiderült, hogy a pár belső vérzés, légzési elégtelenség és tüdőödéma miatt halhatott meg. A hotel nyilatkozata szerint nincs kapcsolat a két haláleset között. A szállodát egészségügyi ellenőrök és járványügyi szakemberek vizsgálják.

A légkondi és a minibár is gyanús

Nem csak ez a két eset köthető a La Romana-i üdülőhöz. Miután ezekről beszámolt a sajtó, rögtön felvette a kapcsolatot a CNN-nel egy fiatal amerikai pár, akik egy évvel ezelőtt betegedtek meg ugyanabban a hotelben, ahol az első két haláleset is történt. Kaylynn Knull és barátja, Tom Schwander a nyaralás hatodik napján fejfájással ébredt, majd egyre betegebbek lettek. Hányinger, izzadás, nyáladzás és hasi görcsök léptek fel mindkettőjüknél.

Kaylynn Knull és Tom Schwander

Nem sokkal később látták, hogy valaki a hotel légkondicionálójának nyílása melletti növényeket permetezi, ekkor észlelték, hogy a szobában is vegyszerszag van. Emiatt kétszer is szobát cseréltek a nyaralás alatt, de a probléma nem szűnt meg. A hazatérés után még hetekig görcsölt a hasuk, és elmondásuk szerint még egy évvel a vakáció után is jelentkeznek tünetek. Otthon az orvosok szerves foszfátot találtak a szervezetükben, ami növény- és rovarirtószerekben is benne van, de az Egyesült Államokban szigorúan szabályozzák a használatát. A hotel viszont azóta sem erősítette meg, hogy a permetezőszer – amely a mérgezést okozhatta – pontosan mi is volt.

A pár a mai napig nem tudja, tulajdonképpen mivel is mérgezték meg őket, ezért 1 millió dollárra perelte az üdülőt.

Awila Montes is ugyanitt nyaralt, és hasonló tapasztalatai voltak, amiről a CBS-nek mesélt. Inni szeretett volna egy üdítőt a szobájában lévő minibárból, de amikor belekortyolt, vegyszerízt érzett, égni kezdett a szája, majd vért köpött. Neki szerencséje volt, mert nem nyelte le az italt, de már így is orvosi kezelésre szorult. Akkor a hotel bocsánatot kért és ajándék vacsorával és masszázzsal kompenzálta Montest.

A The Daily Beast számos hasonló esetet listáz, amikor a turisták feltehetően a minibár miatt, vagy egyszerűen csak a szoba vegyszeres levegőjétől betegedtek és haltak meg.

Csak 2018 júniusa óta 6 amerikairól tudni, akik megmagyarázhatatlan okokból haltak meg, de ennél is több lehet az áldozatok száma.

Fulladás = Infarktus

A dominikai hatóságok az FBI segítségét kérték az ügy kivizsgálásában, ettől függetlenül viszont gyakran elbagatellizálják a halálesetek jelentőségét. A rendőrség és az üdülők is sokszor a médiát okolják, és szenzációkeltésnek bélyegzik, amikor összekötik a különböző eseteket. Szerintük a hasonló tünetek csak véletlen egybeesések.

Az FBI korábbi szakértője, John Testrail amerikai toxikológus szerint messziről igen nehéz kitalálni a turisták halálának pontos okát, gyakran nem áll rendelkezésre elég információ.

Sok esetben nem is történt boncolás, mert automatikusan szívrohamnak tudták be a halál okát.

A kísérőtünetek viszont túl sokszor egyeznek ahhoz, hogy az összes esetre rá lehessen húzni az infarktust vagy mondjuk a szénmonoxid-mérgezést. Több boncolás során tártak fel tüdőödémát, a dominikai rendőrség viszont ezeket az eseteket is szívrohamként listázta. Márpedig a tüdőben található víz kizárja ezt, és sokkal inkább szerves foszfát miatti mérgezésre utal.

Az alumínium-foszfidból származó szerves foszfátok és foszfinok mérgező kémiai anyagok, amikkel már a nácik is kísérleteztek, mint potenciális vegyi fegyverekkel. Napjainkban többek között permetezésre, rovarirtásra és szállodai szobák fertőtlenítésére használják ezeket. A fejlődő országokban nem mindig szabályozzák a használatukat, ami az átláthatóság szempontjából aggasztó. Az utóbbi években csak ritkán említik a szereket a turisták gyanús halálával kapcsolatban, holott több alkalommal kiderült, hogy szerves foszfát okozta mérgezés lehet egy-egy haláleset hátterében.

Tankkal menni a hangya ellen

Kanadai újságírók már 2014-ben írtak hasonló esetekről. Thaiföldön több kanadai turista is mérgezésre utaló tünetek után halt meg. Egy québeci testvérpár halála után a thai hatóságok nagy nehezen elismerték, hogy a két fiatal nő halálát egy rovarirtószer okozhatta, ami ugyan be van tiltva, azonban a hotelekben még mindig használják őket az ágyi poloskák ellen. A vegyszer többek között alumínium-foszfátot tartalmazott, ami megnehezíti az oxigén szállítását a szervezeten belül. 2009 és 2014 között legalább egy tucat turista veszhette így életét Thaiföldön.

Chyntha Aaron toxikológus szerint

Szerves foszfátot használni rovarirtásra olyan, mint tankkal menni egy hangya ellen.

Egy szaúd-arábiai dokumentumfilm már 2014-ben felhívta rá a figyelmet, hogy az alumínium-foszfát olyan helyeken is használatban van, ahol nem számítana rá az ember. A film „Phosphine" címen, angol felirattal megtekinthető a Youtube-on.

Homokba dugott fejek

Az idegenforgalmi miniszter, Francisco Javier Garcia szerint a Dominikai Köztársaság továbbra is biztonságos úticél a turisták számára. Ő sem ismeri el az elhalálozások közötti kapcsolatot, szerinte ezek „sajnálatos, de különálló balesetek".

A hotelek és üdülők is folyamatosan tagadják, hogy közük lenne a halálesetekhez. Az is lehet, hogy valójában ők sem tudják, mi történik, viszont ha nem tisztázzák magukat minél előbb, abból mindenkinek komoly gondjai lehetnek. A Dominikai Köztársaság a Karib-térség leglátogatottabb országa, a gazdaság nagy része a turizmusra épül. Ezt a helyzetet erősen megsínyli majd az ország gazdasága, ezzel együtt pedig azok a hotelek és üdülők is, amelyek nem voltak hajlandók elismerni a hibájukat és változtatni.