Legalább kilencen meghaltak egy repülőgép-szerencsétlenségben Hawaiin

Lezuhant egy repülőgép Hawaiin, a hatóságok szerint legkevesebb kilenc ember életét vesztette a balesetben - írja a BBC. Még nem tudni, hogy a gép fel- vagy leszállásakor történt a baleset.

A kétmotoros kis-repülőgépen kilencen utaztak, a hatóságok szerint nincs túlélője a balesetnek. További részleteket még nem tettek közzé a helyi hatóságok.

A tűzoltók kiérkezésekor a repülőgép lángokban állt. A tüzet eloltották, és megállapították, hogy a gépen lévők közül senki nem élte túl a balesetet.

BREAKING: Aircraft down near the #Dillingham Airfield. 9 fatalities per Honolulu fire chief. I am here with Nicole Tam. We will have more on @KITV4 pic.twitter.com/QbUfnlX6aT