Újabb óriástüntetést tartanak Prágában Babiš lemondását követelve

Újabb nagy tüntetést hirdettek meg vasárnapra Prágába, amin Andrej Babiš cseh miniszterelnök lemondását követelik. A szervezők várakozásai szerint ez lesz a legnagyobb tüntetés az 1989-es rendszerváltás óta.

A Letná Parkban a helyszínen lévő kollégáink szerint már egy órával a tüntetés kezdete előtt is sokan voltak a parkban, és folyamatosan gyűltek az emberek, akik több tízezren lehettek. Nagyon sok zászlót és transzparenst lehetett látni.

8 Galéria: Újabb óriástüntetést tartanak Prágában Fotó: Tóth Balázs / Index

„Szégyen, hogy olyan politikai helyzetben vagyunk, amikor ilyennek kell történnie. Másrészről viszont örülök, hogy sikerül mozgósítanunk a civileket" – mondta Benjamin Roll, a Millió pillanat a demokráciáért nevű civil szervezet egyik vezetője az AP-nek.

Június 5-én tartottak már egy 120 ezresre becsült tiltakozást Prágában a Millió pillanat a demokráciáért szervezésében. A következő nagy tüntetést a fővárosban június 23-ra hirdették meg, de kisebb demonstrációk az elmúlt hetekben is voltak Csehország-szerte. Volt, hogy háromszáz városban tiltakoztak párhuzamosan. Az AP szerint közel 400 ezren írták alá a Babiš lemondását célzó petíciót.

A demonstrációknak alapvetően két okuk van. Az első a Gólyafészek nevű szabadidőközponttal kapcsolatos ügy, amelyben az európai uniós pénzekkel, támogatásokkal való visszaéléssel gyanúsítják a cseh kormányfőt. A rendőrség az eset kivizsgálása után áprilisban vádemelést javasolt Babiš ellen.

A másik ok pedig az, hogy az Európai Bizottság ellenőrzései alapján készült könyvvizsgálói jelentések szerint Andrej Babiš politikai és vállalkozói tevékenysége összeférhetetlen. Bár Babiš az Agrofert holdingot 2017 februárjában két vagyonkezelő alapba helyezte, az uniós ellenőrök szerint a kormányfő továbbra is befolyással van a – jelentős uniós támogatásokhoz is jutó – cégeket érintő döntésekre.

8 Galéria: Újabb óriástüntetést tartanak Prágában Fotó: Filip Singer / MTI / EPA

Babiš, akinek ANO mozgalma nyerte a május végi európai parlamenti választásokat, az első nagy tüntetés után azt mondta, hogy a demonstrációk nem fognak kormányváltáshoz vezetni. Szerinte a tiltakozások minden alapot nélkülöznek, politikai indíttatásúak. Azzal is érvelt, hogy rekordalacsony a munkanélküliség, „a csehek pedig nagyon jól élnek".

A demonstrálók Marie Benešova igazságügyi miniszter távozását is követelik, mert szerintük túl közel áll Babišhoz, és kinevezésének legfőbb célja tulajdonképpen az volt, hogy nyomást gyakoroljon Pavel Zeman főügyészre, akinek döntenie kell a kormányfő elleni vádemelésről a Gólyafészek-ügyben.

(Borítókép: Tüntetés Prágában 2019. június 23-án. Fotó: Filip Singer / MTI / EPA)