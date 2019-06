Trump elhalasztotta a tömeges kitoloncolást

Az amerikai elnök bejelentette, hogy két héttel elhalasztja az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását, írja az MTI.

Az amerikai sajtó szerint a bevándorlási hivatal arra készült, hogy vasárnap megkezdje a razziákat az Egyesült Államok tíz városában, és kézre kerítse azokat az engedély nélkül az országban tartózkodó személyeket, akik már megkapták a kiutasítási határozatot.

Donald Trump egy Twitter-üzenetben közölte, hogy a demokrata párti képviselők kérésére ad halasztást, hogy ez alatt a két hét alatt megegyezzenek a republikánusokkal a probléma valamilyen megoldásáról.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!