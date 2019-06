Az Ibiza-botrány után Sebastian Kurz újra koalíciót kötne a Szabadságpárttal

hSebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke sem zárja ki, hogy a szeptemberi választások után újra koalícióra lépjen az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ).

Meglátjuk, hogy az FPÖ-nek melyik szárnya érvényesül majd

– mondta a politikus az Ö3 rádiónak adott interjújában. Kurz jelenleg úgy érzi, hogy a szabadságpárt egyes szárnyai nem vonták le a tanulságot a közelmúlt eseményeiből.

A Kurz által vezetett néppárti–szabadságpárti kormánykoalíció azután esett szét, hogy német lapok közöltek egy Heinz-Christian Strachéval 2017-ben Ibizán készített rejtett kamerás videót, amelyen az osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke vállalhatatlan kijelentéseket tett.

Egy darabig úgy tűnt, nem borul a koalíció, de mivel Kurz szerint az Osztrák Szabadságpárt nem vonta le eléggé az ügy tanulságait, bejelentette: nem kíván tovább kormányozni velük. Kurz kisebbségi kormányát egy hétre rá a Szabadságpárt és az ellenzéki szociáldemokraták (SPÖ) közösen buktatták meg egy bizalmatlansági indítvánnyal. Ausztriát a szeptemberi választásokig szakértői, átmeneti kormány irányítja.

Kurz mostani bejelentése azért is érdekes, mert nemrég Herbert Kickl, volt szabadságpárti belügyminiszter is új együttműködést ajánlott Sebastian Kurznak. Egy Facebook-posztban azt írta: a választások után akár együtt is folytathatják a közösen megkezdett reformokat.

A botrányból az Osztrák Néppárt jól jött ki, a párt támogatottsága az EP-választásokon látványosan megerősödött, miközben az FPÖ gyengült. Sebastian Kurz az interjúban azt mondta, az Ibiza-botrány kirobbanása óta egyszer beszélt telefonon Heinz-Christian Strachéval, akinek ezt üzente:

Nem tanácsolnám neki, hogy visszatérjen a politikába, de ez nem az én döntésem.