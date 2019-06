Európai Bíróság: Sértette az uniós jogot a lengyel legfelsőbb bírósági törvény

Nem állt összhangban a közösségi joggal az új lengyel legfelsőbb bírósági törvény, a kényszernyugdíjazásról szóló rendelkezés sérti a bírák elmozdíthatatlanságának és az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét - mondta ki hétfőn az Európai Bíróság.

A luxembourgi törvényszék a korábbi főtanácsnoki állásfoglalásnak megfelelően leszögezte, hogy megfelelő garanciákra van szükség ahhoz, hogy a bírák függetlenek lehessenek minden külső beavatkozással vagy nyomásgyakorlással szemben, írja az MTI.

Az ítélet szerint

nem volt igazolható jogszerű céllal a legfelsőbb bíróság tagjainak nyugdíjkorhatárát csökkentő intézkedés alkalmazása a már hivatalban lévő bírákra vonatkozóan, ez sérti a bírák elmozdíthatatlanságának elvét, amely a függetlenségük szerves részét képezi.

A tárgyaláson az ügyben kötelezettségszegési eljárást indító Európai Bizottság képviselője kijelentette, noha a jogszabályt tavaly novemberben módosították, nem egyértelmű, hogy ezzel megszűntek-e a jogsértések. Szakértők szerint ezt később állapíthatják majd meg egy újabb eljárásban.

A bíróság tavaly októberben elrendelte a vitatott jogszabály aggályos elemeinek felfüggesztését, s ideiglenes intézkedésként felszólított a kényszernyugdíjazott bírák visszahelyezésére. A lengyel kormány eleget tett a felfüggesztésre vonatkozó rendelkezésnek és egy hónappal később a szejm változtatott a kifogásolt rendelkezéseken.

A törvény korábbi változata értelmében a 70-ről 65 évre csökkentett nyugdíjkorhatárt elérő bírák csak az elnök jóváhagyásával folytathatták szolgálatukat, amivel sokak szerint az utolsó független bíróság is megszűnt volna rendesen működni Lengyelországban. A törvénymódosítással azonban a kényszernyugdíjazott bírák igény esetén visszatérhetnek munkahelyükre, a jelenlegi tagok szolgálatának meghosszabbításhoz pedig nincs szükség államfői engedélyre.

Az újonnan beiktatott bírák esetében viszont a nyugdíjkorhatár 65 év lesz és kiterjesztés egyáltalán nem lehetséges. Az utóbbi években sok bírálat érte a lengyel kormányt, elsősorban amiatt, hogy - a bírálók szerint - csorbítani akarja az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Korábban Magyarországgal kapcsolatban is született egy hasonló ítélet, miután nálunk is 70 éves korról 62-re csökkentették a bírók nyugdíjkorhatárát. A 2011-es jogszabályi változások miatt 2012. január 1-től az általános nyugdíjkorhatárt elérő, vagyis a 62. életévüket betöltő bírák és ügyészek szolgálati jogviszonya kötelezően megszűnt. Az Európai Bíróság 2012 novemberében kimondta: ez az életkoron alapuló diszkrimináció tilalmába ütközik. A rendelkezést öt hónappal korábban már a magyar Alkotmánybíróság is elkaszálta.