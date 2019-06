Hitler óta először ölt politikust a német szélsőjobb

A szélsőjobboldali gyanúsított lakásában egy másik kocsikulcsot is találtak.

Június másodikán éjjel közvetlen közelről lőtték fejbe a német CDU hesseni politikusát, Walter Lübckét. A házának teraszán találták meg, de nem tudtak rajta segíteni, belehalt a sérülésbe. Lübcke feltehetően szélsőjobboldali terrortámadás áldozata lehetett: a gyilkossággal a 45 éves Stephan E.-t gyanúsítják, aki nem volt ismeretlen a hatóságok számára az eset előtt sem. A közvéleményben viszont csak most, a gyilkosság után lett téma a szélsőjobboldali csoportok erősödése – még a rendvédelmi szerveken belül is.