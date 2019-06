A first lady szóvivője lesz a Fehér Ház új szóvivője is

Melania Trump first lady szóvivője veszi át a távozó Sarah Sanders helyét a Fehér Ház szóvivőjeként, jelentették be. Stephanie Grisham az eddiginél ráadásul erősebb pozíciót kap, mert megtartja a korábbi feladatait, és nemcsak Sanders, hanem a márciusban távozó Bill Shine kommunikációs igazgató pozícióját is betölti majd.

Grisham a héten már elkíséri Donald Trumpot Japánba és Dél-Koreába. A nő már 2015-től tagja volt Trump kampánystábjának is, írja a CNN.

Trump június közepén jelentette be, hogy Sarah Sanders a hónap végével távozik a Fehér Házból, és visszatér szülőföldjére, Arkansas államba. Trump sejteni engedte, hogy Huckabee Sanders a jövő évi választásokon indul az állam kormányzói posztjáért.