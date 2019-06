Hőhullám Európában: Franciaországban sorra zárják be az iskolákat

Egy afrikai eredetű, száraz légtömeg miatt akár 40-45 fokokat is mérhetnek Európa több országában a következő napokban. Párizstól délre, Essonne megyében közel 50 iskolát már be is zártak, mert nem rendelkeznek a megfelelő légkondicionáló berendezésekkel, csütörtökön pedig további két régióban lesznek hasonló óvintézkedések - írja a BBC. Bár Svájcban is hőség várható, ott a diákoknak továbbra is iskolába kell járniuk, mert a hatóságok szerint "nem várható el, hogy a dolgozó szülők napközben otthon maradjanak a gyermekeikkel".

Franciaországban, ahol 2003-as hőhullám egyes becslések szerint 15 ezer halálos áldozatot követelt, most másodfokú, azaz narancsszínű riasztás van érvényben a kánikula miatt. Párizsban és Lyonban szerdától csak a legkevésbé szennyező autókat szabad használni, és a helyi hatóságok folyamatosan tájékoztatják a lakosságot arról, hogyan védekezhetnek a hőség ellen.

Az előrejelzések szerint Spanyolországban akár 45 fokot is elérheti a nappali hőmérséklet, és az egyik meteorológusuk az ország vörösbe borult térképet azzal a szöveggel töltötte fel a Twitterre, hogy "közeleg a pokol".

Olaszországban és Németországban egyelőre nem kúszott 40 fok főlé a hőmérő higanyszála, de azért itt is bevezettek néhány korlátozó intézkedést, Szász-Anhalt tartományban például csökkentették a megengedett sebességet, hogy a járművek ne tegyenek kárt a felmelegedett aszfaltban.

A szakértők természetesen a globális klímaváltozást okolják, a Potsdam Éghajlatkutató Intézet szerint 1500 óta az öt legforróbb nyár Európában mind a 21. századra esett.