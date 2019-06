A humorista elnök után egy rocksztár az ukrán politika új csillaga

Feljött a harmadik helyre a népszerűségi listán Ukrajnában az egyik legnépszerűbb rocksztár, Szvjatoszlav Vakarcsuk Hang (Holosz) nevű pártja a szűk egy hónap múlva esedékes parlamenti választás előtt, megelőzve Petro Porosenko előző ukrán elnök és Julija Timosenko volt kormányfő pártját is - ismertette szerdán az MTI a Rejting közvélemény-kutató csoport felmérését. Vakarcsuk az Okean Elzy, korrekt szoftrockot játszó banda énekese, a 44 éves rocksztár politikailag korábban is aktív volt, a narancsos forradalomban aktív szerepet játszott, 2007-ben egyszer már képviselőnek is megválasztották, de mandátumáról gyorsan lemondott.

A június 20-24. között végzett felmérés eredménye szerint öt pártnak van esélye átlépni a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt. A biztos választók körében továbbra is a legtöbb támogatója a humoristából lett államelnök Volodimir Zelenszkij Nép Szolgája (Szluha Narodu) nevű pártjának van - mely minden ironikus felhangja ellenére a Minden Idők Legjobb Populista Pártneve címet már bezsebelte - ; a Nép Szolgájára a megkérdezettek 45,3 százaléka készül szavazni.

A második helyen 12,1 százalékkal a Viktor Medvedcsuk, Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasa által irányított, Moszkva-barát politikusokból álló Ellenzéki Platform - Életért nevű párt szerepel. A harmadik helyen szerepel a Vakarcsuk alig egy hónapja alapított antikorrupciós programmal kampányoló Hangja 8,4 százalékkal, míg Porosenko Európai Szolidaritás néven újjáalakított pártja a negyedik helyen szerepel 7,2, Timosenko Haza (Batykivscsina) pártja pedig az ötödiken 7 százalékkal.

A Jaremenko Intézet és a Szocialnij Monitoring Központ kedden közzétett felmérésében a Haza párt állt a harmadik helyen 8,8 százalékkal, a negyediken Porosenko pártja 8,4, és a Hang (Holosz) az ötödiken 6,8 százalékkal, azaz Timosenko és Vakarcsuk pártja "helyet cseréltek". E három pártnál olyan közeli eredményeket mértek a különböző kutatóintézetek, amelyek még belül vannak a hibahatáron.

A rocksztár mögött is áll egy oligarcha?

A kizárólag ukránul éneklő, lvivi (lembergi) Vakarcsuk csak pár héttel a választások előtt hozta létre pártját. Ő is "kívülről" érkezett a nagypolitikába, mint Zelenszkij, noha aktívan részt vett a 2004-es narancsos forradalomban és a 2014-es Majdan-tüneteseken is, a színpadról buzdítva a téren összegyűlteket. Ukrajna euroatlanti integrációjának híve, programja szerint fel kíván lépni az oligarchizmus ellen, bár nem hivatalos hírek szerint ahogy Zelenszkijt mögött állt a dúsgazdag Igor Kolomoszkij, úgy Vakarcsukot is támogatja egy oligarcha, név szerint Viktor Pincsuk, Leonyid Kucsma exelnök veje - legalábbis gyanúsan gyakran kap szereplési lehetőséget az üzletember érdekeltségébe tartozó tévékben. Az idei elnökválasztás alatt Vakarcsuk nyilvánosan kiállt Porosenko mellett Zelenszkijjel szemben, a mostani kampányában viszont hevesen bírálja a leköszönt elnököt és az elmúlt öt év politikai vezetését. Ennek oka az lehet, hogy Vakarcsuk leginkább a nyugati országrészben népszerű, és főként Porosenko ottani kiábrándult híveit tudja megnyerni a pártjának.