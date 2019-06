Őrizetbe vette Észak-Korea egyetlen ausztrál lakóját

Az ausztrál és a dél-koreai sajtó értesülései szerint Észak-Koreában őrizetbe vették a zárt kommunista diktatúrában élő ország egyetlen ausztrál lakóját – írta a BBC. A 29 éves Alek Sigley története abban mindenképpen eltér a korábbi esetektől, hogy nem egy szervezett úton odautazott turistáról van szó:

a férfi a Kim Dzsongil Egyetemen észak-koreai irodalmat tanult.

Az ausztrál külügyi és kereskedelmi minisztérium hivatalosan nem közölte bebörtönzött állampolgára nevét, de elismerte, hogy kapcsolatban áll egy ausztrál családdal, amelynek egy tagját őrizetbe vették Phenjanban. Ausztrália dél-koreai nagykövetségén keresztül tájékozódik az észak-koreai ügyről.

Sigley ismert volt arról, hogy ő Észak-Korea egyetlen ausztrál lakója, méghozzá hosszútávú diákvízummal. Tanulmányaiból adódóan folyékonyan beszél koreaiul, az egyetem mellett turistacsoportok szervezésével is foglalkozott – amit kiemelt figyelemmel kísérhettek az észak-koreai hatóságok, bár ez nyilvánvalóan Sigley minden lépésére igaz volt, bár a férfi korábban azt nyilatkozta, hogy szabadon és kíséret nélkül járhat-kelhet a fővárosban is. Korábbi elmondása szerint sosem érzett veszélyt maga körül, annak ellenére sem, hogy sok külföldi került börtönbe komolyabb indok nélkül, például az amerikai Otto Wambier, aki másfél éves fogságába bele is halt. A 22 éves diák egy propagandalapot vett le a szálloda faláról, ezért vették őrizetbe, és ítélték 15 év kényszermunkára. Fél év után kómába esett. Egy évvel később ebben az állapotban adták át az Egyesült Államoknak, ahol még egy hétig élt, de sosem tért magához.