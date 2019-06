Bíróság elé áll a terhesen verekedő és magzatát elveszítő amerikai nő

Hasba lőttek egy 27 éves nőt Alabamában, aki elveszítette születendő gyermekét. Mégis ő áll bíróság elé, mert ő volt agresszív és a vádhatóság szerint emiatt, vagyis önvédelemből lőtték meg. A magzat elvesztése önmagában is dráma, de ha valaki ezt a leginkább abortuszellenes államban teszi, súlyos jogi kockázat is.

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vádat emeltek egy nő ellen az Egyesült Államok déli részén fekvő Alabama államban, mert várandós állapota ellenére összeverekedett egy másik nővel, majd haslövés következtében elveszítette a magzatot - írta meg az MTI az AL.com című alabamai hírportál cikke nyomán.

A 27 éves Marshae Jones olyan vitát kezdett a 23 éves Ebony Jemisonnal, amely verekedésbe torkollott, és Jemison önvédelemből hasba lőtte Jonest. A vita azon folyt, hogy ki a gyerek apja. A történet szereplői valamennyien együtt dolgoztak egy közeli faszéngyártó üzemben.

Fotó: Pleasant Grove Police Department Bal oldalon: Marshae Jones; Jobb oldalon: Ebony Jemison

Az eset tavaly decemberben történt, a Birmingham melletti Pleasant Grove városkában. Jones öthónapos terhes volt, és egy bolt előtt az utcán keveredett vitába Jemisonnal. A vitát a gyermeket váró nő kezdeményezte, és nem is hagyta abba, s ennek következtében halt meg a meg nem született baba - mondta el a történteket az AL.com újságírójának Danny Reid, a városka rendőrségének hadnagya.

Elmondása szerint Ebony Jemison csak önvédelemből lőtt, ezért a gyermekét elveszítő asszonyt nem lehet a lövöldözés áldozatának tekinteni. A nyomozás bizonyította, hogy a lövöldözés egyetlen igazi áldozata a magzat volt - mondta a hadnagy. Természetesen Jones szerint ez nem igazságos, ő is, illetve a lapnak nyilatkozó nagymamája is azt hangsúlyozta, hogy csak a fegyvert használó nőnél volt fegyver, akinek ráadásul egy közeli autóban ült három rokona is, a fegyverhasználat mindenképpen túlzott reakció volt. A most perbe fogott nő egyenesen azt állította, hogy amikor meglátta a fegyvert, ő már hátrált, és így kapta a lövést.

Az alabamai törvények értelmében emberölésnek minősül, ha valaki gondatlanságból más halálát okozza. Ez húsz évig terjedő börtönbüntetést érhet. A nyomozás elején a terhes nőt hasba lövő, Ebony Jemisont is letartóztatták, és azzal kellett számolnia, hogy gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelnek ellene vádat, a vádesküdtszék azonban úgy döntött, önvédelemből lőtt, ezért nem emeltek ellene vádat.

Alabamában - ahol nemrégiben szavazták meg az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét - a gyermeket váró nők a fogantatás pillanatától kezdve felelősséggel tartoznak a magzat életéért. A déli államokban az ilyen ügyek esetében sokszor előkerül a faji alapú megkülönböztetés gyanúja is, vagyis az, hogy a "fehér" bűnüldöző hatóságok keményebben lépnek fel a rossz anyag körülmények között élő, kiszolgáltatott feketék ellen. Ennek az ügynek azonban az a sajátossága, hogy nemcsak a vitában résztvevők, de az ügyész is fekete, a vádat képviselő Lynneice Washington korábban azzal szerzett széleskörű elismerést, hogy ő lett Alabama első fekete ügyésznője.