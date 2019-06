Egy 12 éves kislány belehalt a brit hőségrekordba

Már Nagy-Britanniát is elérte a hőhullám, a rendőrség figyelmeztető közleményt adott ki. Európaszerte dőlnek meg a rekordok és egyre több az áldozat.

Napok óta sorra dőlnek meg a melegrekordok Nyugat-Európában. Franciaország soha nem alkalmazott még vörös hőségriadót, de most ilyet adott ki egyes déli városokra, Spanyolországban erdőtüzek tombolnak, júniusi csúcshőmérsékletet mértek Csehországban, Lengyelországban, Németországban és Franciaországban.

A BBC cikke szerint különösen Franciaországban aggasztó a helyzet, ahol még a 44 fokot is meghaladhatja az új rekordhőmérséklet és ahol 2003-ban egy hasonló hőhullám kapcsán ezer, többnyire idős ember halálával hozható összefüggésbe.Most is vannak már áldozatok, Andalúziában egy 17 éves farmer a tűző napon dolgozott, majd medencébe ugrott és azonnal szívrohamot kapott, míg Valladoidban egy 80 éves férfi az utcán hőgutát kapott és összeesett.

Nagy-Britannia ritkán helyszíne a hőséggel kapcsolatos tudósításoknak, de most még az óceáni éghajlattal (sok eső, enyhe tél, hűvös nyár) jellemezhető országban is figyelmeztető közleményt adott ki a rendőrség.

A figyelmeztető közleményt egy szomorú esemény előzte meg, mint arról a Sky News is beszámolt, egy Bury nevű kisvárosban egy 12 éves kislány felhevült testtel ugrált az Irvell folyóba, majd rosszul lett és a keresésére indulók már csak az elsodort holttestét találták meg.

Andrew Naismith rendőrfőnök elmondta a sajtónak, hogy alakítottak egy nyomozócsoportot az ügy kivizsgálására, de

nincs okunk feltételezni, hogy más történt volna, mint az, hogy a forró időjárás miatt csábító volt a kislánynak vízbe ugrálni, hogy egy kicsit lehűljön, osztozunk a család fájdalmában."

A kiadott rendőrségi figyelmeztetés szerint mindenki legyen nagyon óvatos, ha a nagy melegben a folyóban, tavakban és víztározókban szeretne hűsölni. A várakozások szerint szombaton a brit melegrekord is megdőlhet, az eddigi csúcshőmérséklet 35,6 fok volt, de most az időjárás-jelentések magasabb hőmérsékletet várnak. Természetesen mint azt a tudósítások is mutatják, európaszerte minden strand dugig tele van