Évekig orvosnak hazudta magát, majdnem lebukott, ezért kiirtotta a családját, 26 év után most szabadult

A hatvanöt éves Jean-Claude Romand 1974-ben elkezdte az orvosi egyetemet Lyonban, de már az első évben nem jelent meg a vizsgán. Bár iskolai karrierjének ennyi volt, barátainak később azt hazudta, sikeresen letette a vizsgákat, és orvos vált belőle. Elhitette azt is, hogy az ENSZ Egészségügyi Világszervezeténél (WHO) kapott állást Genfben. Amikor a sztori szerint épp dolgozni ment, a valóságban a francia-svájci határnál autókázott.

Az 1980-as években aztán megházasodott, majd két gyereke is született. Gyakran hazudta azt, hogy a munkájából adódóan külföldi utakon van, közben meg az autópályák pihenőhelyein húzta meg, végül pedig ajándékokkal tért haza.

Mindeközben eladta azt a lakást, amit a szülei vásároltak neki egyetemi tanulmányai alatt, és az ebből kapott pénzből élt. Majd amikor ezt felélte, rokonai és barátai pénzét költötte, akik azt hitték, pénzüket a férfi Svájcban fekteti be nekik mint ENSZ-munkatárs.

Pár év múlva a dolog kezdett egyre gyanúsabbá válni az ismerősöknek, mert semmilyen pénzt nem láttak viszont a férfitól. Egyikük akkor kezdett el csak igazán gyanakodni, amikor Romandot hiába kereste a WHO munkatársainak listáján.

Összesen 18 évig tettette, hogy orvosként praktizál, miközben családja és ismerősei pénzét herdálta. A férfi aztán egyre inkább kezdett kifordulni önmagából, végül egyetlen nap alatt kiirtotta az egész családját.

1993-ban egy sodrófával agyonütötte feleségét, két gyerekét pedig puskával lőtte agyon. Még ugyanezen a napon elautózott a 80 kilométerre élő szüleihez, akiket a kutyájukkal együtt szintén megölt, majd hazaautózott, felgyújtotta a családja holttesteivel együtt a házat, és altatót vett be.

A kiérkező tűzoltók viszont még életben találták a férfit, aki ezután a rendőrségen mindent bevallott. 1996-ban elítélték a gyilkosságokért.

2015-ben kérhette először szabadlábra helyezését, most pedig huszonhat évnyi börtön után már szabadulhat is. Történetét még a börtönévei alatt könyvben írták meg, amiből aztán film is született, Az ellenfél (L'Adversaire) címmel. (BBC)

